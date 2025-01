Verzuolo piange Massimo Franco, figura amata del commercio locale

È mancato ieri, martedì 21 gennaio, all’ospedale di Saluzzo Massimo Franco, 53 anni di Verzuolo.

L’uomo, da 35 anni lavorava come agente di commercio per la ‘Supertino’ azienda che produce macchine agricole nello stabilimento che si trova sulla strada provinciale tra Saluzzo e Manta, dove era molto benvoluto sia dai proprietari che da colleghi e clienti.

Numerosi i messaggi di cordoglio lasciati sul suo profilo Facebook dagli amici, che lo descrivono come "una persona gentile e cordiale con tutti, sempre sorridente e disponibile".

In molti hanno sottolineato il suo carisma, ricordandolo per il carattere solare che lo contraddistingueva, e anche in ambito lavorativo, era riuscito a instaurare rapporti di amicizia persino con colleghi di aziende concorrenti.

Lascia Nadia con l’adorata figlia Vittoria, la mamma Luciana e il papà Vanni, la sorella Emanuela, zii, cugini e parenti tutti.

Il rosario sarà recitato nella parrocchia di santa Maria di Verzuolo domani, giovedì 23 gennaio, alle 19. Il funerale sarà celebrato nella stessa chiesa parrocchiale, venerdì 24 gennaio alle 10.

Dopo le esequie, la salma sarà tumulata nel cimitero di Manta.

I familiari desiderano ringraziare tutti gli amici che sono loro vicino. Eventuali offerte in suo ricordo saranno devolute per la ricerca sul cancro.