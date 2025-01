Racconigi, l'omaggio degli alpini per l'82esimo anniversario della Battaglia di Nikolajewka

Il Gruppo Alpini di Racconigi, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, organizza una celebrazione in ricordo dell’82° anniversario della storica Battaglia di Nikolajewka. L’evento si terrà domenica 2 febbraio 2025 presso la Chiesa di San Domenico a Racconigi e avrà inizio alle ore 10:00 con una Santa Messa officiata da Padre Andrea Bello o.p. La celebrazione sarà arricchita dai suggestivi canti del coro “Le Filere ‘d Racunis”, che contribuiranno a creare un’atmosfera di riflessione e raccoglimento.

La Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la ritirata dell’ARMIR (Armata Italiana in Russia), rappresenta una delle pagine più tragiche e al tempo stesso eroiche della nostra storia militare. In condizioni estreme, tra il gelo e le difficoltà logistiche, gli Alpini riuscirono ad aprirsi un varco attraverso le linee nemiche per permettere ai superstiti di sfuggire all’accerchiamento sovietico. Questo sacrificio è diventato un simbolo di coraggio, solidarietà e spirito di corpo, valori che il Gruppo Alpini di Racconigi desidera mantenere vivi attraverso questa commemorazione.