Atletica Cuneo: Fatima Kone e Mane Palamine in grande spolvero al meeting regionale di Casalmaggiore

Un 2025 iniziato in grande spolvero per i portacolori dell'Atletica Cuneo.

Accompagnati dal DT Bencosme De Leon, nella giornata di domenica, due atleti hanno preso parte al meeting regionale di Casalmaggiore.

𝑭𝒂𝒕𝒊𝒎𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒆 ha gareggiato e vinto i 60 ostacoli, registrando il personale con il tempo di 9”21 e confermando il minimo per i campionati italiani juniores. Degno di menzione, inoltre, il doppio personal best di 8”09 in batteria e 8”08 in finale nei 60 metri.

Non da meno un grandioso 𝑴𝒂𝒏𝒆 𝑷𝒂𝒍𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 che ha condotto una splendida gara sui 60, vincendo la batteria in 7”19 per poi migliorarsi in finale a 7”12, arrivando a soli 3 centesimi dal minimo per i campionati italiani di categoria juniores.

“𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐷𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑏𝑖𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑖 “𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖/𝑒” 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑙 𝑏𝑢𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑡𝑖”