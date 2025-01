"Razza nostrana": un viaggio in Argentina sulle tracce dell’avo Orazio

Nel salotto della val Bronda (in via Caduti Liberazione 8 a Pagno ) sabato 25 gennaio alle 17 si presenta del libro "Razza nostrana " dello scrittore Carlo Bosso.

Il libro si legge nella presentazione di Sandro Gros- Pietro (editore Genesi) "spalanca davanti agli occhi del lettore una galleria di alacri personaggi, che principiano anche prima del 1869, anno in cui nasce Don Horacio Bosso coetaneo del futuro Re d’Italia Vittorio Emanuele III e suo presunto fratello di latte, forse allattato dalla stessa nutrice, per arrivare fino alla contemporaneità attuale di un’Argentina che pare essersi per sempre liberata dalle dittature militari, anche grazie all’eroismo di Carlitos Bosso e della sua giovane sposa, Maria Isabel Salinas.

Sono pagine di elegante esposizione letteraria dei luoghi e delle genti dell’Argentina, e che traggono il modello niente meno che dall’aureo esempio di Wolfgang Goethe del suo Viaggio in Italia, ma che sorprendono per la loro vivida attualità e per l’innesto così curato e pertinente nell’epopea della emigrazione italiana nell’America, oltremodo avvalorato con una specifica appendice di natura scientifica e statistica, nonché con un piccolo dizionario di luoghi e di modi dell’Argentina e con una veritiera rassegna fotografica ispirata ai contenuti del libro. Si tratta di un viaggio intorno a Carlo Bosso e ai suoi omonimi nel tempo e nell’Altra metà del mondo, ulteriore romanzo di anticipazione del presente, che va senz’altro letto come completamento della Pleiade di questa prosa dettata dallo spirito di conoscenza dell’umanità".

Ingresso libero a offerta consapevole.