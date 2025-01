È morto il sindaco di Subiaco, annullata l'assemblea Uncem prevista oggi

L'assemblea Uncem prevista per oggi, giovedì 23 gennaio, a Subiaco è stata annullata per la morte improvvisa avvenuta ieri del sindaco della cittadina laziale.

A comunicarlo in una nota la stessa Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani del Piemonte: "Una bruttissima notizia ci ha raggiunto poco fa. Restiamo senza parole. Nel dolore. Il Sindaco di Subiaco Domenico Petrini è morto nel tardo pomeriggio. Ci uniamo in preghiera al dolore della famiglia e della comunità. Il Suo impegno, la Sua forza, la Sua determinazione, il Suo sorriso, l'unione creata nella Sua comunità vivono in NOI. Domenico. Con Te."