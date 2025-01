Pagine eroiche di Resistenza moderna per il monologo inchiesta di Christian La Rosa a Caraglio

Sabato 25 gennaio alle ore 21 al Teatro Civico di Caraglio (CN) andrà in scena SENZA MOTIVO APPARENTE – Storia del dottor A. di e con Christian La Rosa. Lo spettacolo è tratto dal libro Omicidio in danno del dottor A. di Sergio Anelli e racconta la storia vera e poco nota di Amedeo Damiano, un uomo onesto impegnato in politica e morto per un “avvertimento” finito male nella tranquilla Saluzzo degli anni ‘80. La Rosa ripercorre la sua storia in uno spettacolo che segue la formula del monologo-inchiesta, anche grazie alla collaborazione con la famiglia del Dottor Damiano. TRASMUTAZIONI è la stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei tre teatri civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

“Una sera di marzo di quasi quarant'anni fa, il dottor Amedeo Damiano rientra a casa, al termine di una comune giornata di lavoro alla guida dell’ospedale di Saluzzo, una piccola cittadina in provincia di Cuneo. Appena varcato il portone del palazzo, dove vive con la moglie e quattro figli, viene aggredito da due uomini che aprono il fuoco. Quello che doveva essere una sorta di avvertimento, una “gambizzazione”, finisce però in tragedia. I colpi di pistola, oltre a fratturargli il femore, lesionano anche il midollo spinale, paralizzandolo. Morirà in una clinica emiliana, dopo un disperato, ma infausto, tentativo di riabilitazione. Credo che cercando con attenzione nella storia recente del nostro Paese, si possano reperire pagine eroiche di una Resistenza “moderna”. Quella di Amedeo Damiano è una di queste: una storia sconosciuta ai più, forse dimenticata, passata in sordina, accantonata perché poco sensazionale o perché troppo scomoda. Ripercorrendone però le fila e districandosi tra i protagonisti, gli intrighi politici ed economici, i vari processi e gli infiniti intoppi burocratici, si percepisce subito che dietro la morte insensata di quest'uomo, si nasconde qualcosa macchiato di atteggiamenti pericolosamente vicini a quelli di carattere mafioso. Qualcosa di troppo vergognoso da rispolverare (e riscoprire). Storie. Più o meno ricordate. Alcune di più, altre di meno. Storie di vittime. E le vittime sono tutte uguali, o forse no? Le vittime sono senza orientamento politico, o forse no? Le vittime hanno tutte la stessa importanza. E allora perché tanto silenzio? Da queste domande, è nata la spinta per raccontare questa vicenda, anche se lontana dalle grandi città. Proprio perché soffocata dal perbenismo muto della provincia, ho pensato potesse essere giusto renderla viva e presente, senza la pretesa di voler dare risposte, ma semplicemente per farla conoscere per ciò che è stata veramente: una pagina di solitudine giudiziaria, che non è mai stata in grado di fare luce sui mandanti di questo sanguinoso gesto.” Christina La Rosa

Sabato 25 gennaio alle ore 21

Teatro Civico di Caraglio, Via Roma 122, Caraglio (CN)

SENZA MOTIVO APPARENTE – Storia del dottor A.

di e con Christian La Rosa

Tratto dal libro “Omicidio in danno del dottor A.” di Sergio Anelli.

Collaborazione ai testi Camilla Bassetti

Collaborazione ai testi, suoni, musiche Vittorio Gazzera

Foto di scena di LAILA POZZO

Santibriganti Teatro continua il suo percorso inclusivo e ramificato con un cartellone di una ventina di spettacoli scrupolosamente selezionati per i tre teatri civici, di Caraglio, Busca e di Dronero, a partire dal 9 novembre 2024 fino a fine maggio 2025. Titoli tout public e per le famiglie, non di pura evasione, ma di impegno, per l’ambiente, i diritti, le donne, gli immigrati, i diversamente abili, la memoria. Si tratta di teatro però, non di comizi, non di lezioni, dove il bello e l’utile passano anche attraverso il divertimento e la risata.



Ed è così che si concretizza Il Teatro Fa Il Suo Giro attraverso Tre Teatri e Una Grande Stagione grazie alla nuova stagione dal titolo TRASMUTAZIONI. Un progetto sostenuto dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT e dalla Regione Piemonte.

Ai nuovi spettatori e al pubblico affezionato i Sindaci e gli Assessori alla Cultura di Caraglio, di Busca e di Dronero insieme a Santibriganti Teatro augurano una buona stagione!

La stagione teatrale 2024/2025 “Trasmutazioni” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno del Comune di Caraglio, del Comune di Busca e del Comune di Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte. In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza. Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

