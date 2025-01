Cuneo celebra la Giornata della Memoria con la proiezione del docufilm "Liliana" di Ruggero Gabbai

In occasione della Giornata della Memoria il Centro culturale don Aldo Benevelli e l’Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo propongono mercoledì 29 gennaio, ore 21, in collaborazione con il cinema Lanteri di Cuneo (in via Emanuele Filiberto 4), la proiezione del docufilm “Liliana” di Ruggero Gabbai dedicato alla vita e alla storia della Senatrice a vita Liliana Segre. L’esclusione dalla scuola elementare per le leggi razziali fasciste, la fuga fallita in Svizzera, il carcere, la deportazione a Auschwitz-Birkenau, l’uscita dal lager nel gennaio 1945, la “marcia della morte” e il ritorno a Milano mesi dopo.

La voce dolce ma dura di Liliana Segre riporta alla partenza dei convogli e allo sterminio di milioni di persone che sono seguiti alla scelta nazista e fascista di creare con le leggi razziali una gerarchia umana fondata sul mito della razza e del sangue, con l’abolizione di ogni spirito critico attraverso la propaganda di regime, la soppressione della libertà di stampa, dei partiti e di ogni opposizione, l’instaurazione di poteri assoluti senza controlli né bilanciamenti che offuscarono i cuori e le menti di interi popoli rendendoli aridi di sentimenti.

Ad ottant’anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dei soldati dell’ Armata Rossa, il documentario è un messaggio di libertà e uguaglianza alle giovani generazioni con quella capacità unica della Senatrice di scegliere le parole da scandire con grande lucidità per arrivare dritta ai problemi .

Una memoria e una cultura da condividere per abbattere oggi i muri dell’indifferenza, per ribadire il nostro no a Stati che calpestano libertà e diritti, a una società che discrimina, divide, isola e perseguita, per imparare a pensare ciascuno con la propria testa e fare delle scelte che non siano il totalitarismo dove una persona sola decide cosa penseranno tutti, dove si alimenta il caos per poter assumere falsamente l’incarico di governarlo cercando un nemico da additare alle masse.

Giovedì 30 gennaio alle ore 10 il docufilm sarà proiettato per le scuole secondarie di secondo grado di Cuneo.