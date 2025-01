Boves: venerdì 31 l'incontro con il ciclo viaggiatore Filippo Graglia

Venerdì 31 gennaio, alle ore 21, presso l'auditorium Borelli di Boves, si terrà l'incontro con il ciclo viaggiatore Filippo Graglia.

Il viaggio straordinario di un ingegnere e viaggiatore, che ha attraversato l'Africa in bicicletta per due anni, percorrendo 25.000 km in solitaria.

Partito dalla casa d'infanzia a Castelnuovo Don Bosco, nel basso Monferrato, si è avventurato lontano dai circuiti turistici, attraversando il deserto del Sahara, la foresta equatoriale arrivando fino a Città del Capo, al fondo del continente Africano in cui l'oceano Atlantico e l'oceano Indiano si incontrano.

Una serata imperdibile ad ingresso libero.