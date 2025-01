Dal 2026 limiti alla presenza di PFAS nelle acque potabili, ACDA: "Già iniziato il monitoraggio, al momento nessun valore anomalo"

Dal 12 gennaio 2026 entrerà in vigore la direttiva comunitaria 2020/2184, recepita in Italia con il D.Lgs 18/2023, che impone per la prima volta limiti normativi alla presenza di PFAS (sostanze alchiliche perfluorate e polifluorate) nelle acque potabili.

In relazione a questa normativa e agli indirizzi regionali sulla gestione del rischio PFAS, in collaborazione con ARPA e ASL, ACDA S.p.A ha già iniziato nel 2024 ad attuare un piano di monitoraggio per il controllo PFAS su tutti gli acquedotti gestiti.

L’indagine proseguirà per tutto il 2025 e gli esiti saranno pubblicati sul sito istituzionale di ACDA.

Al momento non sono stati rilevati valori al di fuori dei limiti indicati dalla normativa.