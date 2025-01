Flash mob domani per la riapertura della Cavallermaggiore-Bra

Domani mattina alle 8.45, alla stazione di Madonna del Pilone, i pendolari si riuniranno in un flash mob per chiedere la riapertura della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Bra. Un'iniziativa che mira a riportare attenzione su una tratta fondamentale per i collegamenti del territorio e per favorire una mobilità sostenibile.

Dovrebbero essere presenti i sindaci Davide Sannazzaro di Cavallermaggiore e Gianni Fogliato di Bra, insieme a diversi rappresentanti dei comitati di pendolari, che da tempo si battono per il ripristino della linea. L'evento rappresenta un momento di dialogo e mobilitazione collettiva per sensibilizzare istituzioni e cittadini sull'importanza del trasporto ferroviario locale.