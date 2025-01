Il Prefetto Mariano Savastano in visita a MEMO4345 di Borgo San Dalmazzo

Mercoledì 22 gennaio il Prefetto di Cuneo Mariano Savastano, accompagnato dalla Sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, e dall’assessora alla Cultura, Michela Galvagno, ha visitato MEMO4345, il percorso multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah. Dopo un primo passaggio al Memoriale della Deportazione, il Prefetto ha voluto approfondire la storia dei 357 ebrei (334 stranieri, 23 italiani) deportati ad Auschwitz dal campo di concentramento attivo a Borgo San Dalmazzo tra il settembre 1943 e il febbraio 1944.



«Spero che la Memoria sia capace di far nascere e crescere dentro di noi gli anticorpi necessari a rifiutare, ad opporci e a contrastare ogni forma, espressione o manifestazione di discriminazione per motivi etnici, razziali, politici, religiosi o di genere», il commento del Prefetto di Cuneo.



«L’Amministrazione di Borgo San Dalmazzo - spiega la Sindaca, Roberta Robbione – ringrazia il Prefetto per l’attenzione e il tempo che ci ha voluto dedicare. A pochi giorni dal 27 gennaio, la sua testimonianza e la partecipazione attiva alla Memoria che quotidianamente coltiviamo a Borgo San Dalmazzo assume un valore ancora più prezioso».



Tante le iniziative programmate a Borgo San Dalmazzo in occasione del Giorno della Memoria 2025. Il calendario è disponibile al link: https://bit.ly/3E8RXOf .