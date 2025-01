Detenuto tenta di evadere dal carcere di Cuneo, il SAPPE: "Dotare il personale di taser"

Stamattina, un detenuto straniero, mentre era in cortile per il tempo garantito di permanenza all’aperto, è riuscito a scavalcare il muro perimetrale del cortile, tentando poi di raggiungere la cinta esterna del carcere. Gli agenti in servizio sono riusciti ad intercettarlo mentre tentava di nascondersi per non essere trovato ed era intento a cercare un varco per portare a compimento il tentativo di fuga. “Una volta bloccato”, spiega il segretario del SAPPE Piemonte, Vicente Santilli, “il soggetto è stato condotto dal medico in quanto sosteneva di essersi procurato una lesione durante lo scavalcamento. Una volta accertato lo stato di salute, dopo essere stato denunciato all’autorità giudiziaria, il detenuto è stato ricondotto nei reparti detentivi”.

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria torna a sollecitare urgenti provvedimenti a tutela della Polizia penitenziaria in servizio. Donato Capece, segretario generale: “Sarebbe opportuno dotare al più presto la polizia penitenziaria del taser o, comunque, di altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato. Il personale di Polizia Penitenziaria è stremato dai logoranti ritmi di lavoro a causa delle violente e continue aggressioni. Ed è grave che, pur essendo a conoscenza delle problematiche connesse alla folta presenza di detenuti psichiatrici, le Autorità competenti non sia ancora state in grado di trovare una soluzione. Ogni giorno nelle carceri italiane, per minori e adulti, succede qualcosa, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre. Così non si può andare più avanti: è uno stillicidio continuo e quotidiano. Anche la gestione dei detenuti con problemi psichiatrici, che hanno invaso le carceri dopo la chiusura degli O.P.G., merita attenzione ed una urgente e compiuta risoluzione. Certo è che la loro presenza ha fatto aumentare il numero degli eventi critici nelle carceri”.