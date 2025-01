A Marene lo spettacolo “Marta e Olmo, tutte le guerre si somigliano”

Sarà una storia toccante e drammatica quella che farà da prologo alla ripresa dell’attività dell’Auditorium di Marene Si ricomincia questa sera - venerdi 24 gennaio. Alle ore 21.00 verrà messo in scena lo spettacolo “Marta e Olmo, tutte le guerre si somigliano”, con la direzione artistica della Compagnia del Melarancio.

L’ambientazione storica è la prima guerra mondiale, ma come perfettamente descritto sin dal titolo, l’impatto delle guerre su donne e bambini è uguale in tutte le epoche ed a qualsiasi latitudine. Ce ne rendiamo conto anche in questi giorni così drammaticamente segnati da notizie gravissime che rimbalzano dall’Europa al Sudamerica, dal Medio Oriente all’Africa mentre sul calendario vediamo approssimarsi la Giornata della Memoria, istituita perché non si ripetano tante brutture, ma purtroppo emblema di un mondo che non è capace a cercare e vivere in pace.

Con la regia di Giordano Vincenzo Amato, gli attori Amandine Delclos e Andrea Chiapasco raccontano le storie di Olmo, figlio di madre italiana e padre austriaco e di Marta impegnata a dare degna sepoltura ai soldati caduti vittime delle follie ed atrocità belliche proprio ai confini tra Italia ed Austria durante la Grande Guerra.

Testimonianze vere si inseriscono in una storia di fantasia che vuole evidenziare l’assurdità della guerra e la necessità di opporvisi e che vuole anche raccontare un eroismo al femminile lasciato più o meno volontariamente nel dimenticatoio.

Per la prenotazione del posto è sufficiente accedere a https://parrocchiamarene.it/auditorium oppure rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.