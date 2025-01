L'Anima Festival di Cervere annuncia Nek: è il primo ospite dell'edizione del decennale

Dopo un inizio anno straordinario, con il successo e il riscontro televisivo come conduttore della quarta edizione di “Dalla Strada al Palco” (in onda in prima serata su Rai 1), NEK Filippo Neviani è pronto a riabbracciare live il suo pubblico con NEK HITS – LIVE 2025, un’attesissima serie di concerti tutti da cantare, previsti per questa estate.

E tra i "suoi" luoghi preferiti non poteva mancare Cervere con l'Anfiteatro dell'Anima, per l'edizione del decennale dell'Anima Festival. Era difficile credere che questa kermesse nata in modo un po' folle e visionario potesse compiere 10 anni. Ma il luogo e la sua cornice sono talmente suggestivi e originali da aver fatto innamorare decine di artisti. Nek è tra loro e tornerà a calcare quel palco sospeso il prossimo 18 luglio.

E' solo il primo dei nomi annunciati per l'estate 2025. Con NEK HITS – LIVE 2025, il cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano, regalerà un vero e proprio viaggio attraverso i suoi più grandi successi, dove il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni che ha segnato la musica italiana.

A salire sul palco sarà un vero e proprio Power Trio, con Nek (che suonerà anche il basso) accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, per un Live dove l’essenza del suono e della musica saranno al centro di tutto.

Durante il tour, NEK ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante, tante altre!

I biglietti sono in vendita a partire dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 24 gennaio, su TicketOne e punti vendita abituali.