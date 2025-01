Atletica indoor: a Fossano si assegnano i titoli regionali giovanili dei 50 metri e 60hs

Alessia Succo in azione - foto archivio fidal piemonte

Prosegue la stagione regionale dell'atletica indoor. In palio questo fine settimana i titoli piemontesi dei 50 metri e 60hs delle categorie allievi, juniores e promesse a Fossano mentre ad Aosta si assegneranno i titoli regionali assoluti e di categoria di salto in alto, salto con l’asta e getto del peso.

Oltre 200 gli atleti in gara a Fossano. Da seguire in particolare Alessia Succo (Atl. Settimese), favorita nella rincorsa al titolo italiano allieve dei 60hs, specialità in cui vanta un primato di 8.25 realizzato a Padova a inizio 2025 nella prima gara nella categoria u18.

La due volte campionessa italiana cadette degli 80hs sarà poi anche al via dei 50 metri