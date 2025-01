Calcio Serie D: il Bra si rinforza in attacco, preso Alessandro Rosa

Per l'attacco del Bra, ecco Alessio Rosa.

Nato a Tivoli nel 2003, Alessio ha scelto i colori giallorossi braidesi e (da ieri pomeriggio) è ufficialmente a disposizione di mister Fabio Nisticò e dello staff tecnico.

Punta centrale, dopo importanti trascorsi tra le giovanili della Roma e dell'Atalanta, con la Dea ha militato nell'Under 17, 19 e 23 (in Serie C). Tappe di spessore nell'Under 19 del Torino, nell'Under 19 dell'Empoli, nella Juve Stabia (in Serie C). Nella prima parte della stagione corrente, 24/25, ha giocato nel girone B di Serie D con la Folgore Caratese. Ha vestito la maglia azzurra dell'Italia Under 15, 16, 17 e 18.

Si è già allenato con i suoi nuovi compagni ed è stato convocato per la trasferta di Lavagna, con la Lavagnese, in programma domani pomeriggio (25 gennaio ore 15).

In merito all'accordo raggiunto con il bomber Alessio Rosa, ecco le dichiarazioni del nostro DS Ettore Menicucci: "Insieme al tecnico Fabio Nisticò avevamo verificato, prima di Natale, cosa potesse servire alla squadra in termini di caratteristiche tecniche e caratteriali. Alessio è un ragazzo affamato di calcio e per noi è un bel 'botto', per dirlo in dialetto romanesco. Nella nostra squadra ritrova qualche compagno con cui aveva condiviso l'esperienza al Torino ed è un corregionale di Fausto Perseu. Alessio è carico e motivato, come un tifoso braidese. Siamo attenti alle occasioni che presenta il calciomercato, soprattutto se ci saranno giocatori che vorranno sposare la causa giallorossa. Speriamo di poter chiudere alcune situazioni all'inizio della prossima settimana".