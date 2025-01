Borgo San Dalmazzo, il gruppo "Uniti per Borgo" replica all'opposizione: "Strumentalizzazione di un argomento che vuole essere narrato come una spaccatura negativa"

Dopo il comunicato inoltrato dai gruppi Insieme per Borgo, Realizziamo Insieme, La Torre, nel quale vengono chiesti chiarimenti circa "le ragioni delle divisioni all’interno della maggioranza", il gruppo di maggioranza "Uniti per Borgo" a cui fa capo la sindaca Roberta Robbione, ha voluto replicare, ribadendo "la serietà, serenità e volontà di lavorare per il bene della città e chiosando: "Le polemiche le lasciamo ad altri".

IL COMUNICATO SOTTOSCRITTO DA TUTTE E TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO "UNITI PER BORGO"

"Comprendiamo che la minoranza faccia la sua parte e cerchi di trovare problemi laddove non ve ne sono. Anzi ci pare controproducente verso gli stessi cittadini che si continui a strumentalizzare un argomento che vuole essere narrato come una spaccatura negativa.

La capacità di accogliere il cambiamento e di riadattarsi alle novità fortifica e senza alcun dubbio sarà per noi un importante punto di forza. In realtà, come gruppo" Uniti per Borgo" ribadiamo la nostra serietà, serenità e volontà di lavorare per il bene della città, così come abbiamo sempre fatto. Non rispondiamo a logiche politiche, ma siamo mossi dal bene comune e dal programma che abbiamo redatto con la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini. Solo questo ci interessa, pertanto desideriamo tranquillizzare tutti che non abbiamo mai rallentato la nostra attività, siamo stati eletti per lavorare. Le polemiche le lasciamo ad altri, abbiamo da fare per la nostra Città continuando a collaborare con tutte e tutti coloro che hanno a cuore la nostra Borgo San Dalmazzo. "

"Cogliamo l'occasione - si aggiunge - per dare il benvenuto al cons. Gerardo Matta che comunque in questi anni ha dato il suo contributo come tutti i componenti non eletti che hanno continuato a lavorare per la Città."