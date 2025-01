Volley A2M. Daniel De Souza Maciel è un giocatore di Cuneo: il brasiliano è arrivato in Piemonte

Daniel De Souza Maziel è finalmente un giocatore di Cuneo. Si sono sbloccate le questioni burocratiche che lo vedevano bloccato a Cipro ed brasiliano è giunto nel pomeriggio di oggi, sabato 25 gennaio, all'aeroporto di Milano Malpensa dove ad attenderlo c'era il direttore sportivo di Cuneo Volley, Paolo Brugiafreddo.

Lo schiacciatore non sarà ovviamente ancora a disposizione di coach Matteo Battocchio per la partita di domani contro Siena, ma dopo le visite mediche di idoneità in settimana ed il tesseramento ufficiale si unirà al gruppo per iniziare gli allenamenti. Potrebbe scendere in campo nella trasferta di sabato prossimo, 1 febbraio a Catania.

36 anni di Belo Horizonte, "Dani" è stato ingaggiato per traghettare Cuneo nell'ultima parte della stagione di A2. Può giocare da opposto, ruolo per il quale è stato chiamato alla corte di Battocchio dopo l'ennesimo infortunio di Giulio Pinali, ma è anche un ottimo ricevitore-schiacciatore di posto-4.

Sarà presentato ufficialmente in una conferenza stampa nella giornata di mercoledì 29 gennaio