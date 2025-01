Alba: l’ecosportello cambia gestore

L’amministrazione comunale di Alba informa che la gestione dell’ecosportello passerà da Egea Ambiente a STR, la Società Trattamento Rifiuti pubblica dei 54 Comuni che fanno parte del Consorzio CoaBser tra cui Alba stessa.

Durante il periodo transitorio il servizio è attivo, nonostante la chiusura del front office di via Vivaro per riordino e sistemazione locali e riaprirà il 1 febbraio.

Per segnalazioni e informazioni relative alla gestione dei rifiuti e all’igiene urbana, per la richiesta di sacchetti, si può contattare l’ecosportello all’indirizzo e-mail: ecosportello.alba@strweb.biz e al numero verde 800 957 793 interno 1. Gli utenti saranno ricevuti su appuntamento.

La momentanea chiusura del front office rientra nel passaggio di consegne da Egea Ambiente, vecchio gestore, a STR, nuovo gestore. Il cambio di gestione è stato deciso dall’amministrazione nell’ottica della revisione complessiva del sistema di raccolta rifiuti e pulizia. L’appalto è gestito dal Consorzio CoaBser e il Comune di Alba era l’unico membro dell’ambito consortile ad aver incaricato un ente terzo, Egea Ambiente, quale gestore del servizio di ecosportello.

Oltre a questo, nelle settimane scorse è stata altresì ridefinita la modalità di controllo del capitolato da parte del DEC (Direttore Esecutivo dei Contratti) che prima era in capo all’ufficio Ambiente del Comune ed ora passa alla società pubblica STR che si occuperà del controllo sul rispetto di quanto concordato nel capitolato di appalto sull’igiene urbana. Ciò al fine di rendere più omogenea ed efficiente la gestione del servizio di pulizia e raccolta rifiuti in città.

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore all’Ambiente Roberto Cavallo hanno dichiarato: “È una prima decisione che crediamo possa iniziare a dare una svolta per quanto riguarda l’igiene urbana cittadina, che comprende i rifiuti come gli spazzamenti. L’ecosportello e il direttore esecutivo dei contratti sono il primo passo. La meta è al 2026 quando scadrà l’appalto siglato nel 2021, ma siamo fin da ora a lavoro per proseguire questo percorso. Nel frattempo continuiamo a lavorare per efficentare questi servizi e migliorare giorno dopo giorno la nostra città”.