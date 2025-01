Isola di Bene Vagienna, incidente sulla provinciale 3: auto si ribalta. Feriti lievi gli occupanti

Incidente stradale a Isola di Bene Vagienna sulla strada provinciale 3 oggi, domenica 26 gennaio, poco dopo le 12.



L'auto si è ribaltata, gli occupanti rimasti feriti sono stati affidati alle cure dell'equipe del 118.



Sul posto i vigili del fuoco diMondovì per la messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi del caso.