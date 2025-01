Sci di fondo, Coppa Italia Rode: nella 10km in classico di Gressoney Alessio Romano vince tra gli u20

A Gressoney, in Valle D'Aosta, è iniziata la settima tappa della Coppa Italia Rode con la prova individuale di 10 km in tecnica classica. Il programma proseguirà poi domenica, 25 gennaio, con la mass start (sempre in tecnica classica) dalla lunghezza di 15 km.

Per quanto riguarda la categoria seniores, al femminile vince Francesca Franchi (Fiamme Gialle) con il tempo di 28:44.3. Sul podio anche Ylvie Folie (Carabinieri) a +16.7 dalla vincitrice e Maria Eugenia Boccardi (Under Up ski Bergamo) con un ritardo di +27.5. Ai piedi del podio la cuneese delle Fiamme Gialle, Elisa Gallo (+1'02.6). Tra gli uomini, successo di Dietmar Noeckler (Fiamme Oro) a 23:55.1. Seconda posizione per Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) a +32.7 dal vincitore; sul gradino più basso del podio si attesta Luca del Fabbro (Fiamme Gialle), con un ritardo di +35.5.

Per la categoria U20/Juniores, tra i maschi si impone il cuneese Alessio Romano (Carabinieri) con il tempo di 24:56.3, seguito da Luca Ferrari (Fiamme Oro) e Andrea Goss (Fiamme Oro), rispettivamente a +36.0 e +1:11.6 dal classe 2006. 8ª piazza per l'altro cuneese in gara, Edoardo Forneris (Esercito) che chiude a +1'38.6 dal corregionale. Più attardato Gabriele Norbiato che chiude al 3° posto. Successi tra le ragazze di Anna Morandini (Ski College Veneto) con il tempo di 31:41.0, con Anna Valeria Canteri (Us Primiero) e Corinne Beltrami (SC Drink) in seconda e terza piazza a +19.5 e +59.1 dalla veneta. Da segnalare, per quanto riguarda la categoria maschile, l'assenza degli atleti convocati dalla Nazionale Italiana per i mondiali di Schilpario.

Tra gli U18/Aspiranti, vince al maschile Thomas Maestri (US Carisolo) davanti ad Edoardo Trombetta (Ski College Veneto) e Luca Pietroboni (Sc Sesvenna). Il cuneese delle Alpi Marittime Giacomo Barale chiude al 5° posto dietro Elis Oberhoeller. Al femminile, vittoria per Marta Bellotti (Carabinieri); sul podio anche Caterina Milani (Sc Val Biois) ed Emma Schwitzer (Carabinieri). Al 30° posto Chiara Olivero (Valle Maira).

Infine, per quanto riguarda gli U16/Allievi (per questa categoria tracciato ridotto a 7,5 km), per i maschi vince Stefano Negroni davanti a Fabio Benzoni (entrambi Sc Clusone) e Leonardo Brondello (Sc Valle Stura). 7ª piazza per Giacomo Maurino (Valle Stura), 11° Mario Einaudi (Valle Stura). Al femminile, si impone Giulia Ronchail (Nordico Pragelato), che ha preceduto Lucia Broggini (GS I Camosci) e Lucia Delfino (Sc Valle Stura). Caterina Parola (Valle Stura) chiude al 5° posto dietro Ines Negroni (13 Clusone). Le altre piemontesi chiudono la loro prestazione nel seguente modo: 8ª Stella Macario (Valle Pesio), 11ª Sofia Cogoli (Nordico Pragelato),15ª Gaia Rostan (Nordico Pragelato), 17ª Sofia Faggio (Valle Pesio).