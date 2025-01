Daniele Pescara tra i riceventi la Laurea Honoris Causa a Dubai dal Dott. Stefano Cocco dell’Università ISFOA

Nel cuore del prestigioso Dubai International Financial Centre (DIFC), Stefano Cocco, rinomato imprenditore ed editore originario di Roma, nonché membro del Senato Accademico dell’I.S.F.O.A. – Hochschule für Sozialwissenschaften und Management, ha presieduto un esclusivo incontro presso il rinomato ristorante Chic Nonna. All’evento hanno partecipato 110 ospiti accuratamente selezionati, tra cui imprenditori, top manager e professionisti di fama internazionale. Tra i destinatari della laurea honoris causa tanti noti nomi dello sport e dell’imprenditoria internazionale.

Conferimento delle Lauree Honoris Causa

Lo scorso 10 gennaio si è celebrata l’assegnazione delle prestigiose Lauree Honoris Causa rilasciate dall’Università ISFOA di Dubai, in una serie di discipline, tra cui Scienze Economiche, Scienze Bancarie, Turismo, Beni Culturali e Sport.

I destinatari di questi titoli onorifici sono figure di spicco nei loro rispettivi ambiti, riconosciuti per i loro contributi e la loro influenza a livello globale.

Tra i premiati, infatti, spiccano nomi illustri dello sport e del business quali Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Paolo Maldini, Luca Antonini e Massimiliano Suglia, celebrati per il loro impegno e i risultati straordinari nei rispettivi settori.

Questi riconoscimenti sottolineano il valore dell'eccellenza e della leadership in ambiti strategici come il turismo, la cultura e lo sport.

Momento clou della serata è stato il conferimento della Laurea Honoris Causa al Dott. Daniele Pescara, già Presidente di FenImprese Dubai e figura di spicco nel panorama internazionale della consulenza aziendale.

Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato per i suoi eccezionali contributi nel campo delle Scienze Bancarie e Assicurative, in particolare per la sua esperienza in Antiriciclaggio e Compliance, settori nei quali è riconosciuto come uno dei massimi esperti, sia in Italia che all'estero.

Il lancio della I.S.F.O.A. Foundation

Durante la serata, Stefano Cocco ha, inoltre, annunciato ufficialmente l’avvio delle attività della I.S.F.O.A. Foundation, una nuova organizzazione con sede negli Emirati Arabi Uniti, di cui ricoprirà il ruolo di Presidente.

La fondazione si propone di essere un punto di riferimento nel promuovere progetti di alto valore culturale, sociale ed economico.

L’evento al Chic Nonna ha messo in risalto non solo la capacità di Stefano Cocco di unire figure d’élite da diversi settori, ma anche l’importanza di Dubai come hub globale per l’innovazione, la cultura e gli affari.

La creazione della I.S.F.O.A. Foundation e i riconoscimenti assegnati durante la serata rappresentano un ulteriore passo verso il rafforzamento delle relazioni tra le eccellenze italiane e il panorama internazionale, con Dubai che si conferma un punto di riferimento per le iniziative di alto profilo.

Per ulteriori informazioni, visita il sito Daniele Pescara Consultancy