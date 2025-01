Pizza e Solidarietà: nel cuore del Festival di Sanremo un evento straordinario unisce la passione per la pizza all’impegno sociale

L’appuntamento principale è fissato per giovedì 13 febbraio alle ore 14.30 presso lo Stadio Comunale di Sanremo, dove si svolgerà una partita di calcio che vedrà affrontarsi la Nazionale A.P.I. contro una rappresentativa della Sanremese Calcio. L'ingresso sarà gratuito, ma sarà possibile offrire un contributo volontario, il cui ricavato sarà interamente devoluto al Gaslini, un istituto famoso per la cura e la ricerca nel campo della salute infantile.

La raccolta fondi avrà luogo anche in altri momenti durante il Festival, in due distinte location strategiche. Dal 10 al 15 febbraio e presso il Pizza Village A.P.I. situato a Porto Sole Sud Est, i visitatori potranno partecipare a questa bella iniziativa gustando pizze eccellenti mentre contribuiscono a una nobile causa. Lì, ogni giorno, sarà offerta una degustazione gratuita di pizze stellate, preparate dai migliori pizzaioli, per far vivere ai presenti un'esperienza culinaria indimenticabile.

Inoltre, il giorno della partita, il campo sportivo si trasformerà in un luogo di festa e solidarietà. Tra i volti noti che parteciperanno all’evento ci saranno Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A, e Angelo Iezzi, presidente di A.P.I. Saranno presenti anche Vincenzo Varlese, pluricampione del mondo di pizza e Presidente della Guida Chef di Pizza Stellato, e Paolo Bucca, Campione del Mondo Pizza Freestyle, insieme alla talentuosa squadra acrobatica di FreeStyle, composta dai campioni del mondo Giorgio Nazir, Saverio Labate e Gabriele Gianotti.

"Insieme per il Gaslini" non vuole essere solo una manifestazione sportiva, ma un momento di aggregazione e solidarietà, volto a sensibilizzare l'importanza di supportare le giuste cause, soprattutto quelle legate alla salute dei più piccoli.

L’organizzazione e coordinamento dell’evento sanremese è affidato alla A.P.I. Liguria di Diano Marina .

L'Associazione Pizzerie Italiane, nata a Roma nel 1989 con l’idea di contribuire a diffondere la cultura e l’amore per questo iconico piatto italiano in tutto il mondo. L’associazione ha costituito in seguito la Scuola Nazionale di Pizza, fiore all’occhiello per la formazione dei pizzaioli di domani e si impegna a valorizzare le tradizioni regionali e a sostenere il mondo pizza condividendo storie oltre a esplorare le ultime tendenze nel settore.