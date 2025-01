Hockey femminile: la Lorenzoni BCC Bra vola ai playoff

Nell'ultimo concentramento di gara, a Pisa, la Lorenzoni BCC del presidente Calonico è stata capace di una impresa straordinaria riuscendo ad incassare tutti i sei punti in palio e ad entrare nel quartetto delle finaliste per il titolo, di fatto doppiando, in una giornata, il punteggio raccolto nei precedenti quattro concentramenti.

Coraggiosa è stata la scelta del tecnico Koshelenko di sostituire Alina Fadeeva, l'ottima portiera ucraina con la connazionale Olha Kouroska giocatrice di movimento che, per l' obbligo di giocare con una sola straniera, non era mai stata utilizzata. In porta la seconda portiera Michelle Cosenza, quasi un esordio, che spondata dalla solida difesa di Carletti, Chiesa e Tampu ha tenuto ed ha permesso di giocare a trazione anteriore.

La prima gara contro il Cus Pisa è stata vinta per 6 a 2 proprio con un poker della Kouroska cui si sono aggiunte le due reti di Lisa Di Blasi.

Nel secondo incontro contro le campioni in carica del Milano è stata ancora l' ucraina a segnare le due reti iniziali concedendo alle lombarde una rete sul finire della gara.

Grande lavoro di tutto il gruppo che sinora aveva dimostrato compattezza, buona capacità tecnica e tattica, ma anche difficoltà realizzativa.

Sabato 1 febbraio a Pescara si incontrerà in semifinale la prima classificata, il Cus Torino mentre il Milano affronterà l' Amsicora. Le due vincenti disputeranno il giorno successivo la finale per il titolo mentre le perdenti si giocheranno il bronzo.

Si preannuncia, dunque, un nuovo duro derby piemontese contro una formazione, quella di Torino dalle grandi ambizioni.

Presente alle Ffnali di Pescara anche la squadra maschile del Bra che incontrerà in semifinale il Bondeno.

Classifica Donne Elite

Torino Universitaria p. 23

Milano HP p.20

Amsicora Cagliari p.12

H F Lorenzoni p.12

Play out

Cus Pisa p.10

Cus Padova p.7