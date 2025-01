ValleBelbo Sport protagonista al Meeting Aquatica Ravenna. Giovani in evidenza a Torino

Una delegazione della ValleBelbo Sport ha partecipato con il Team Dimensione Nuoto al Meeting Aquatica Ravenna (25-26 gennaio), evento di respiro nazionale che ha rappresentato il debutto stagionale in vasca lunga. In gara i quattro atleti che lo scorso anno sono stati in grado di qualificarsi alle manifestazioni nazionali e internazionali, i quali, malgrado fosse il primo appuntamento con la base da 50 metri, si sono fatti trovare reattivi e preparati.

Si è espressa ad ottimi livelli Lucia Tassinario (categoria cadetti) autrice di una bella tripletta. Lucia ha dominato 50-100 farfalla in 27”56 e 1’01”34, e i 100 dorso in 1’04”98 per poi completare il suo bottino personale con il quinto posto nei 50 stile libero in 27”01. Nelle quattro gare a cui ha preso parte, la Tassinario è stata in grado di assicurarsi la qualificazione ai Campionati Nazionali di Categoria di quest’estate.

Grande trasferta anche per Maddalena Bertelli (ragazzi), davvero competitiva e costantemente in netta crescita. Maddalena ha letteralmente dominato i 50 dorso in 31”52, siglando la migliore prestazione tecnica del trofeo della sua categoria, si è ripetuta ad alti livelli nei 100 dorso, vittoria in 1’08”14 e pass per i Tricolori di Categoria, e ha completato il filotto con il successo nei 200 dorso in 2’32”48. Maddalena ha completato il weekend con il quinto posto nei 50 stile libero in 29”52.

Elisa Ferrari (juniores), rientrata a pieno regime dopo una decina di giorni di stop forzato a causa di una persistente influenza, si ferma ai piedi del podio nei 50 stile libero toccando in 27”97; Elisa ha completato il suo ruolino personale con l’11° posto nei 50 rana in 38”10, il 12° nei 50 farfalla in 31”17, il 17° nei 100 stile libero in 1’02”42.

Laerte Sfolcini (juniores) ottiene un interessante quinto posto nei 50 dorso in 28”79 mentre nelle altre gare in cui è sceso in vasca ha chiuso nono nei 50 stile libero e nei 100 dorso in 25”70, e 1’02”95 e 12° nei 100 stile libero in 56”36.

Il resto del team arancio-nero ha gareggiato a Torino alla seconda tappa della Coppa Los Angeles, accompagnati a bordo vasca, in questa occasione, da Adele Corapi.

Nel complesso, la ValleBelbo Sport ha espresso una buona prova d’insieme, con i giovani del settore maschile in bella evidenza. In particolare, Mattia Tammaro (ragazzi) ha compiuto un notevole salto di qualità nei 100 farfalla: il crono di 1’02”48 lo proietta a soli 7/10 dal tempo limite per i Criteria; inoltre Mattia si è migliorato sensibilmente anche in 50-100 stile libero (26”07-57”30). Molto bene Greta Gabutto nei 100 rana, autrice di un ottimo 1’20”33; sempre nella rana, belle prove di Alessandro Mairano (1’12”96 e 2’41”01 in 100 e 200). In gara a Torino anche Bianca Tassinario, Federica Ferraris, Francesca Gallione, Sarah Messina, Arianna Blue Africano, Margherita Berta, Camilla Palumbo, Elisabetta De Santi, Luca Lovisolo, Daniel Argieri, Vittorio Perosino, Leonardo Toso e Leonardo Di Pietro.