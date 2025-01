Corso assaggiatori di formaggi, CIA Cuneo: "Cresce l'attenzione alla cultura gastronomica"

Scade il 25 febbraio il termine per le iscrizioni (fino ad esaurimento dei posti) al corso di primo livello per Assaggiatori di formaggi organizzato dalla Delegazione di Cuneo (zona di Savigliano) dell’Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi (Onaf).

L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che, per passione o interesse professionale, desiderino migliorare le proprie conoscenze sui formaggi. Le lezioni, dieci in tutto, si svolgeranno dal 11 marzo al 17 aprile, il martedi e il giovedi, dalle 20,30 alle 22,30, con una parte teorica e una parte pratica. Il superamento dell’esame finale dà diritto all’iscrizione all’Albo nazionale degli Assaggiatori Onaf.

"La crescente attenzione degli appassionati e dei professionisti del settore verso l’analisi sensoriale, la storia, la produzione, la conservazione e l’utilizzo dei formaggi – osserva il direttore provinciale di Cia Agricoltori italiani di Cuneo, Igor Varrone – dimostra quanto sia importante coltivare la passione e il buon gusto per le produzioni del territorio, valorizzandone le diverse specificità e qualità. Nel caso dei formaggi, la rigorosa opera di promozione e conoscenza svolta dall’Onaf rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo culturale e gastronomico, sia per i produttori che per i consumatori".

Nello specifico, gli argomenti oggetto del corso saranno: metodica di assaggio dei formaggi (parte 1, 11 marzo), metodica di assaggio dei formaggi (parte 2, 13 marzo), aspetti chimici e merceologici del latte (18 marzo), microbiologia del latte (20 marzo), cenni di tecnologia casearia (25 marzo), formaggi a pasta molle - formaggi caprini (27 marzo), formaggi a pasta semidura e dura - formaggi pecorini (1 aprile), i formaggi a pasta filata (3 aprile), cultura e normativa casearia (8 aprile), utilizzazione e abbinamenti dei formaggi (10 aprile), con esame di valutazione finale il 17 aprile.

"Dal 1989 – afferma il delegato di Onaf Cuneo, Pier Angelo Battaglino -, Onaf ha formato oltre 20.000 assaggiatori: figure professionali con elevate competenze tecnico-scientifiche e pratiche, attraverso un approccio appassionato e competente al mondo dei formaggi".

Per richiedere informazioni più dettagliate sul corso, telefonare al 338.2339312, oppure scrivere all’indirizzo email cuneo@onaf.it.