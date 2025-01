Gli studenti di Marene alla proiezione del film “L’ultima volta che siamo stati bambini”

Nell’ambito della Celebrazione della Giornata della Memoria tutti i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado e le quinte della Primaria frequentanti il Plesso di Marene dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXlll di Savigliano, accompagnati dalle loro Insegnanti, ieri mattina hanno assistito alla proiezione del film dal titolo “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio.

Vanda, Italo, Cosimo hanno dieci anni e, nonostante la Seconda guerra mondiale, conoscono ancora il piacere del gioco che condividono con l'amico Riccardo che è ebreo. Il giorno in cui scompare decidono che non si può attendere: i tedeschi, che devono averlo portato via con un treno, debbono essere resi consapevoli del fatto che il loro amico non ha alcuna colpa per cui essere punito. Si mettono quindi in marcia seguendo la strada ferrata. A cercare di raggiungerli ci sono Vittorio, fratello di Italo e milite fascista che ha subìto una ferita, e la suora dell'Istituto per gli orfani che ospita Vanda.

Le divisioni degli adulti non riescono però a scalfire l'innocenza dei piccoli. L'amicizia va oltre l'ideologia mettendola in secondo piano.

Un bel momento in cui i ragazzi, confrontandosi con la vita e la storia dei loro pari, hanno potuto riflettere sui valori che debbono unire tutto il genere umano, al di là del colore della pelle, del credo religioso e delle idee politiche.

Un doveroso ringraziamento va alla Dirigente Prof.ssa Calandri, alle Referenti di Plesso, Prof.ssa Ghibaudo per le Medie e Maestra Fiorito per le Elementari, che, con il collegio Docenti, hanno fortemente voluto questo momento.

La giornata è stata realizzata -in accordo con l’Amministrazione Comunale - grazie alla Parrocchia di Marene ed il Circolo Noi Oratorio che hanno messo a disposizione l’Auditorium San Giuseppe e organizzato l’evento, insieme alla Biblioteca di Marene i cui volontari hanno curato l’accoglienza degli studenti e l’assistenza in sala.