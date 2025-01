Guida ai climatizzatori monosplit, dualsplit, trialsplit e quadrisplit

I climatizzatori sono apparecchi che consentono di regolare la temperatura in un ambiente chiuso, andando principalmente a raffreddare l'aria in estate e a riscaldare gli spazi nei mesi più freddi (tramite pompa di calore). I modelli più recenti, progettati da Aziende specializzate nella realizzazione di impianti tecnologici residenziali e industriali, acquistabili presso i migliori rivenditori come Climacal , oltre a garantire un controllo e una regolazione estremamente precisa, offrono anche alcune funzioni in più. Ad esempio, la possibilità di regolare il livello di umidità, far circolare l'aria senza cambiarne la temperatura o eliminare polveri e batteri attraverso filtri speciali. In commercio esistono diverse tipologie di climatizzatori, la cui configurazione varia in base al numero di unità interne collegate a un'unica unità esterna. In questo articolo andiamo ad analizzare i climatizzatori monosplit, dualsplit, trialsplit e quadrisplit, approfondendo caratteristiche e differenze.

Che cosa sono i climatizzatori monosplit

I monosplit sono climatizzatori composti da un’unità esterna collegata a una sola unità interna (split). Si tratta quindi di un sistema semplice e rapido da installare rispetto alle configurazioni multisplit e, per questo motivo, ha costi iniziali inferiori e richiede una manutenzione estremamente facile. Rappresenta la scelta ideale per spazi piccoli e unici, mentre l’efficienza energetica non è garantita per ambienti con più stanze.

Che cosa sono i climatizzatori dualsplit

I condizionatori dualsplit sono composti sempre da un’unità esterna, ma che in questo caso viene collegata a due unità interne, ognuna controllata indipendentemente. Si tratta della tipologia di climatizzatori più popolari e diffusi, in quanto consentono l’installazione in stanze diverse, garantendo la climatizzazione completa di ambienti separati con un unico motore. Pur avendo un costo più alto rispetto ai monosplit ed essendo anche più energivori, i dualsplit assicurano un’elevata efficienza energetica e consentono di controllare la temperatura in appartamenti e case con due stanze da climatizzare.

Che cosa sono i climatizzatori trialsplit

Rispetto ai modelli precedenti, i climatizzatori trialsplit rappresentano la soluzione ideale per chi ha necessità di climatizzare tre ambienti separati o disposti su più piani, sia in ambito residenziale che commerciale. Si tratta infatti di un sistema composto da un motore esterno collegato a tre unità interne, ciascuna destinata a un ambiente diverso e configurabili per lavorare a temperature diverse. Rispetto ad avere più monosplit separati, il trialsplit permette di ottimizzare i consumi energetici e di ridurre l’impatto visivo, ma di contro ha costi di installazione e manutenzione più elevati e, qualora l’unità esterna dovesse guastarsi, tutte e tre le unità interne potrebbero risultare inutilizzabili.

Che cosa sono i climatizzatori quadrisplit

Per ultimo, c’è il climatizzatore quadrisplit, il più completo e professionale, ideale per regolare la temperatura in ambienti molto ampi, come grandi open space, ville e capannoni. Si tratta infatti di un sistema di climatizzazione multisplit in cui un'unica unità esterna è collegata a quattro unità interne, che possono essere a parete, a soffitto, a pavimento oppure canalizzabili. I climatizzatori quadrisplit garantiscono risparmio energetico, massima efficienza, controllo indipendente del clima e totale silenziosità interna. Richiedono però un'installazione professionale e un'attenta pianificazione per posizionare gli split e necessitano di manutenzione più costante.