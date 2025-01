Atalanta, Lookman ko in allenamento: tempi di recupero e possibili sostituti

(Adnkronos) - Tegola Ademola Lookman per l'Atalanta. L'attaccante nigeriano, grande protagonista in stagione con 14 gol e 7 assist fin qui, si è infortunato in allenamento al ginocchio destro, con l'allenatore nerazzurro Gasperini che dovrà rinunciare a lui per la trasferta di Barcellona, valida per l'ultima giornata di Champions League.

Lo stop però, in attesa di nuovi esami, sembra essere più lungo del previsto, con la dirigenza bergamasca che sta sondando il mercato per valutare la possibilità di acquistare un sostituto in attacco.

L'Atalanta ha spiegato che Lookman ha riportato un "trauma distrattivo con interessamento del compartimento articolare laterale" del ginocchio destro. Un infortunio che lo dovrebbe tenere lontano dai campi per circa un mese. Lookman quindi, oltre alla trasferta di Barcellona, salterà anche le sfide di campionato contro Torino, Hellas Verona, Cagliari ed Empoli.

Nel mezzo anche la partita con il Bologna, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Obiettivo di Gasperini è ritrovare Lookman per la 27esima giornata di campionato, in programma il weekend del 2 marzo, quando l'Atalanta ospiterà il Venezia.

Con l'infortunio di Lookman, si riaprono scenari di mercato per l'attacco dell'Atalanta. La Dea ha riallacciato i contatti con il Napoli per Giacomo Raspadori, che con Conte non sta trovando spazio e su cui c'è anche l'interesse della Roma. All'estero rimane viva la pista che porta a Rayan Cherki, talento algerino del Lione, più trequartista che punta, valutato almeno 20 milioni dal club francese.