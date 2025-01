Trasporto pubblico, per il "bonus under 26" la Regione guarda a fine 2025

La seconda commissione del Consiglio regionale del Piemonte, presieduta da Mauro Fava, ha espresso parere consultivo favorevole a maggioranza, per le materie di competenza, sul Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2025-2027 e sul Ddl 49 “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”. Il parere è stato dato dopo le illustrazioni degli assessori Marco Gabusi in materia di trasporti, viabilità ed opere pubbliche e Maurizio Marrone, in materia di politiche della casa.

“Rispetto al Tpl – ha detto Gabusi - siamo in una fase nella quale finalmente riusciamo a chiudere il contenzioso con Trenitalia originato dal contratto ponte del 2017. Nel frattempo, abbiamo potuto mettere in servizio anche una serie di nuovi mezzi ed aprire nuove tratte. Importante anche proseguire nell’eliminazione dei passaggi al livello che in Piemonte sono addirittura lo stesso numero che in Lombardia dove la rete ferroviaria è circa il doppio. Per il trasporto su gomma abbiamo maggiori risorse per una decina di milioni di euro che ci consentono di non tagliare i servizi pur permanendo il problema della carenza di autisti”.

Gabusi ha anche aggiunto, in materia di Opere pubbliche che “per essere conseguenti all’interesse che abbiamo sempre dichiarato per gli interventi di somma urgenza e pronto intervento, di consolidamento, di difesa del territorio e di prevenzione, anche a seguito di calamità naturali, abbiamo previsto contributi annuali ai Comuni per 4 milioni. Somma che si aggiunge ai fondi statali per cui si dovrebbe arrivare a una disponibilità di una quindicina di milioni”.

Sull’ampia relazione dell’assessore, hanno posto domande per chiarimenti Nadia Conticelli, Alberto Avetta e Simona Paonessa (Pd), Alice Ravinale (Avs), Sarah Disabato (M5s). Tra i quesiti posti quello sul biglietto unico e sul bonus under 26, per rendere gratuito l’accesso al trasporto pubblico locale ai più giovani, che la Giunta avrebbe preannunciato in campagna elettorale. L’assessore ha detto che la misura sarà attivata nel 2025.

L’esame del Defr e del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, sono proseguiti con l’illustrazione dell’assessore Maurizio Marrone in merito alle politiche per la casa. “Per il 2025 – ha spiegato Marrone - siamo riusciti a confermare nel bilancio tutte le risorse regionali per le politiche della casa. Rivendico con orgoglio questo risultato, che in questi momenti di particolare difficoltà, permetterà inoltre di confermare il Fondo sociale per la morosità incolpevole con risorse superiori alla soglia obbligatoria del 60%”.

Sulla relazione dell’assessore hanno chiesto chiarimenti e precisazioni, oltre allo stesso presidente Fava, Conticelli e Monica Canalis (Pd), Ravinale e Disabato.