Vini dealcolati: mercoledì 5 febbraio una serata di degustazione ad Alba

Negli ultimi anni, il dibattito sui vini senza alcol ha iniziato a farsi spazio anche in territori dalla forte tradizione vitivinicola come Langa e Roero. Se da un lato gli appassionati di vino più tradizionalisti guardano con scetticismo a questa nuova tendenza, dall’altro il mercato sembra raccontare una storia diversa: il consumo di vini dealcolati è in crescita, sia in Italia che all’estero, rispondendo alle esigenze di chi vuole limitare il consumo di alcol per motivi di salute, religiosi o semplicemente per evitare problemi alla guida.

Mercoledì 5 febbraio 2025, dalle 19.15 alle 21.15, l’Osteria Montebellina di Alba ospiterà una serata speciale dedicata alla scoperta dei vini senza alcol, organizzata dall’Associazione Turismo in Langa. L’evento chiuderà il ciclo di incontri del corso di degustazione vini e offrirà l’occasione per approfondire una realtà ancora poco conosciuta ma in rapida ascesa.

Guidati da un Narratore del Vino©, i partecipanti esploreranno il mondo dei vini dealcolati attraverso un percorso sensoriale che li aiuterà a comprendere le tecniche di vinificazione, le caratteristiche organolettiche e le storie dietro le etichette selezionate per la serata. L’obiettivo è trasformare la semplice degustazione in un’esperienza coinvolgente e formativa.

Durante l’evento, sarà possibile assaggiare e conoscere meglio tre diverse proposte di vini senza alcol:

Le Bollicine senz’alcol Toselli della Cantina Bosca

Le Bollicine senz’alcol Toselli Red della Cantina Bosca

Winot del giovane produttore Pietro Botto

Ogni vino sarà accompagnato da un piatto in abbinamento, nello specifico ravioli ricotta e spinaci, preparati dall’Osteria Sociale Montebellina.

L’incontro è aperto anche a chi non ha seguito l’intero corso e rappresenta un’ottima occasione per chi vuole approcciarsi a questa nuova tendenza del mercato enologico. Il costo della serata è di 35 euro e comprende tre degustazioni, il piatto in abbinamento, materiale didattico e un attestato di frequenza.

La prenotazione è obbligatoria. Per iscrizioni e informazioni è possibile compilare il form disponibile sul sito www.turismoinlanga.it o contattare l’Associazione ai seguenti recapiti:

Corso Torino 4, Alba (CN)

Tel: 0173.364030 | SMS: 331.9231050

Email: info@turismoinlanga.it

Sito web: www.turismoinlanga.it