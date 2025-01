L'appello della Caritas di Cuneo: "Donateci i vostri telefoni cellulari inutilizzati. Li rimetteremo in circolo"

L'Associazione Liberavoce con il progetto "DigitaLibera - Rigeneriamo solidarietà", nato nel 2020, recupera e rigenera materiale informatico per sostenere le scuole, gli studenti e tutte le persone in difficoltà economica che ne hanno necessità.

Sono quasi 900 i dispositivi elettronici recuperati e donati in questi anni; tutto questo materiale informatico è stato ceduto da enti pubblici, ditte o privati ed è stato rigenerato e valorizzato dai volontari dell'associazione.

L'iniziativa mira a promuovere la cultura del riciclo e della solidarietà attraverso l'utilizzo responsabile delle risorse digitali; è sostenuta e patrocinata dal Comune di Borgo San Dalmazzo nell'ambito del Bando CRC "Spazio Giò".

Avevamo incontrato gli studenti coinvolti nel progetto ormai quasi quattro anni fa, a marzo del 2021, nel pieno delle restrizioni per il Covid. Quei ragazzi, in un periodo molto complicato, avevano aderito a questo bellissimo progetto. Vi riproponiamo il video che avevamo realizzato.

Probabilmente adesso i ragazzi sono cambiati, ma il progetto continua e si arricchisce di una nuova collaborazione, quella con la Caritas di Cuneo, che lancia un appello alla comunità per la donazione di telefoni cellulari usati ma ancora funzionanti. I dispositivi raccolti saranno rigenerati dai volontari del progetto DigitaLibera e destinati a persone in situazioni di bisogno, contribuendo così a favorire l'inclusione sociale e digitale di chi è più vulnerabile.

Il responsabile della Caritas ha dichiarato: "Siamo entusiasti di avviare questa partnership con l'Associazione Liberavoce per il progetto 'DigitaLibera'. Vogliamo promuovere un uso consapevole della tecnologia e offrire opportunità concrete di inclusione digitale a coloro che, per varie ragioni, sono esclusi da questo ambito. L'appello alla solidarietà per la donazione di telefoni usati è un passo importante per ampliare il nostro sostegno alle persone più vulnerabili della comunità."

L'Associazione Liberavoce e la Caritas invitano quindi la popolazione a partecipare attivamente a questa iniziativa, donando telefoni cellulari inutilizzati presso gli uffici della Caritas diocesana a Cuneo in via Amedeo Rossi 28 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30) e a Fossano in via Dante Livio Bianco 7 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30), presso il laboratorio dell'Associazione Liberavoce a Borgo San Dalmazzo, in via Boves 5, (aperto tutti i lunedì sera dalle 20.30 alle 22.30), e presso il Liceo Vallauri di Fossano (rif. prof. Alessio Toselli).

Per ulteriori informazioni e per contribuire al progetto "DigitaLibera": liberavocecuneo@gmail.com 3391353708.

Per contattare la Caritas scrivere a caritas@operecuneofossano.it o telefonare allo 0171693523 (int 4) sede di Cuneo e allo 0172636264 sede di Fossano.