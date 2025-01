Bottiglie in vetrina: 5mila visitatori in due giorni alle Ogr per "Grandi Langhe" 2025

Oltre 5mila presenze, un quinto delle quali dall’estero. Tanti i visitatori che hanno preso d’assalto l’edizione 2025 di "Grandi Langhe", che si conferma come il più importante evento in Italia per il trade del vino, per la soddisfazione del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, che lo organizza insieme al Consorzio di Tutela Roero e in collaborazione con Piemonte Land of Wine.

Soddisfatte quindi le 500 cantine presenti, di cui 380 da Langhe e Roero e 120 dal resto del Piemonte, che hanno presentato più di 3.000 referenze di tutte le Doc e Docs piemontesi. Successo anche per l’area stampa, novità di quest’anno, che ha accolto più di 150 giornalisti, italiani e stranieri, che hanno potuto assaggiare più di 700 referenze delle ultime annate di Doc e Docg della regione con il servizio di Ais Piemonte.

Il Consorzio Barolo Barbaresco ringrazia per il supporto Regione Piemonte, Città di Torino e Banca d’Alba, mentre i suoi soci si preparano ad affrontare la programmazione negli Stati Uniti tra febbraio e marzo, a riprova che gli Usa restano uno dei mercati di riferimento per le denominazioni langarole.

Per la sua quarta edizione Barolo Barbaresco World Opening (Bbwo) prevede infatti un roadshow di "Academies" che andranno a toccare le città principali di Texas, Arizona e Colorado per incontrare oltre 200 operatori del settore e presentare le denominazioni Barolo e Barbaresco. "Già tutte esaurite, l’educazione e la formazione del trade si confermano essere un asset fondamentale su cui investire", fa sapere l’ente di tutela comunicando le date di BBWO 2025.

Dallas | Lunedì 3 Febbraio 3 2025, | 55 Seventy, 6130 Berkshire Lane

Con Steven McDonald, MS (Wine Director al Pappas Bros Steakhouses)

Houston | Martedì 4 Febbraio 3 2025| The Texas Wine School, 2301 Portsmouth Street

Con Steven McDonald, MS

Austin | Mercoledì 5 Febbraio 2025 | Jeffrey’s, 1204 W Lynn Street

Con Austin Farina (Wine Director al Jeffrey’s)

San Antonio | Giovedì 6 Febbraio 2025 | The Texas Wine School, 2810 N. Flores Street

Con Ali Schmidt (Wine Director al Emmer & Rye Hospitality Group)

Phoenix | Lunedì 10 Febbraio 2025 | Wrigley Mansion, 2501 E Telawa Trail

Con Jodi Bronchtein (Wine Director a Wrigley Mansion)

Denver | Martedì 11 Febbraio 2025 | Birch Road Clubhouse (The Highlands), 3845 Lipan Street

Con Maddy Jimerson, MS (Wine Director a Casa Tua, Aspen)

Appuntamento poi con più di 150 produttori per il “Barolo & Barbaresco World Opening”, il prestigioso evento che porterà a Austin in Texas il 25 marzo le nuove annate di Barolo (2021) e Barbaresco (2022) ai professionisti d’oltreoceano.

A conferma dell’importanza degli Stati Uniti per il nostro mercato, anche i dati di imbottigliamento del 2024 che hanno segnato una sostanziale stabilità per le due denominazioni.

Il Barolo DOCG ha segnato un +6% per l’anno 2024 come imbottigliato rispetto all’anno 2023 e in particolare un +32% per il mese di dicembre a conferma dell’interesse verso il Barolo e per l’ultima annata 2021, che sta uscendo sul mercato.

Il Barbaresco DOCG è stabile come le altre denominazioni.

Nota di merito anche per il Langhe DOC e in particolare il Langhe DOC Nebbiolo che ha segnato un +12% annuale.