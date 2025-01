Castiglione Falletto, la cantina Vietti interessa a Louis Vuitton: "Ma non è in vendita"

Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le voci su un possibile acquisto della storica cantina Vietti, la cantina di Castiglione Falletto da parte del colosso del lusso LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Secondo quanto riportato dal Gambero Rosso, il gruppo francese sarebbe pronto a investire cifre significative per entrare nel mercato vinicolo delle Langhe con una delle realtà più prestigiose del settore. Tuttavia, il proprietario Kyle J. Krause ha risposto in modo netto, spegnendo ogni speculazione.

La sua dichiarazione, diffusa attraverso una nota ufficiale, non lascia spazio a interpretazioni: "Vietti non è in vendita. Il mio impegno nei confronti di Vietti ed Enrico Serafino, altra azienda di nostra proprietà, è incrollabile. Siamo concentrati sulla crescita a lungo termine, sulla conservazione del patrimonio vitivinicolo piemontese e sugli investimenti nella sostenibilità e innovazione".

Il nome di Vietti resta dunque saldamente legato alla visione dell’imprenditore americano, che ha acquisito la tenuta nel 2016 da Luca Currado Vietti e dalla moglie Elena, investendo 60 milioni di euro. Nel 2015, Krause aveva già rilevato la storica Enrico Serafino di Canale dal portafoglio di Campari per 6,1 milioni di euro. Oggi, il gruppo gestisce 65 ettari vitati a conduzione biologica certificata, puntando sulla valorizzazione dell'Alta Langa e delle principali denominazioni piemontesi.