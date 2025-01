Da Corneliano a Venezia, protagonista nella mostra “Lo stato dell’Arte ai tempi della 60esima Biennale”

Sì, avete letto bene. Ivano Chiavarino, l'artista originario di Corneliano noto come ivi71, è stato selezionato ad esporre a Venezia la sua opera dal titolo "Sorgere".

Facciamo un passo indietro. Sabato 18 gennaio scorso, al Palazzo Pisani Revedin, è stata presentata dallo storico e critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso la Mostra Internazionale d’Arte: “Lo stato dell’Arte ai tempi della 60esima Biennale di Venezia” con cura e organizzazione di Monica Isabella Bonaventura, direttrice Venice Art Gallery.

In questo raffinato contesto artistico, Chiavarino ha ricevuto il conferimento di pregio "Per la sua ricerca creativa, intuitiva e di espressione".

Le opere resteranno esposte a Venezia fino al prossimo 3 febbraio.