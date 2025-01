La top Escort d’Italia ha Cuneo nel cuore

Brasiliane, portoricane, italiane, ricce, lisce, alte, curvy: le migliori escort d’Italia sono tutte diverse e rispecchiano i gusti degli italiani.

Lo vediamo nella classifica pubblicata su escort-advisor.com, che è stata elaborata considerando i dati raccolti nel 2024: numero e punteggio delle recensioni ricevute nell’anno e livello di affidabilità dei recensori.

Tra le Escort ed Escort Trans più apprezzate d’Italia c’è la brasiliana Mel, prima classificata per la categoria Escort Trans, che spesso si sposta a Cuneo perché ce l’ha nel cuore: «Sono escort da più di 10 anni. Essere escort significa essere libera, sia dal punto di vista economico, sia degli spazi e del tempo. Per fare bene questo lavoro bisogna capire le persone e prendersi cura di se stessi».

In merito alle recensioni, aggiunge: «Le recensioni per me sono molto importanti, perché i clienti che leggono capiscono come sono fatta, quali sono i servizi che propongo, cosa piace e cosa no».

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di Escort in Europa, raccoglie tutti i numeri di telefono associati alle professioniste pubblicati anche su altri siti, garantendo all’utente un’offerta sempre variabile.

Solo nel 2024 sono stati raccolti una media di oltre 27.000 numeri di telefono al mese e circa 5.800.000 utenti unici mensili hanno visitato la piattaforma. Le ricerche del settore escort su Google sono aumentate del 13% fra il 2023 e il 2024.

Il Piemonte è una delle mete preferite dalle professioniste del sesso. Torino conta 1,36 professioniste ogni 1000 abitanti, Cuneo 1,72, la provincia di Alessandria 2,60, al 6° posto tra le province italiane con più professioniste del sesso, Biella è 3° con 2,86 e si trova nelle prime 10 province anche per recensioni scritte in rapporto agli abitanti, nello specifico 6,56, posizionandosi all’8° posto. Cuneo invece 1,91.

La maggior parte delle professioniste non lavora nella stessa città, continua a spostarsi nel territorio italiano, da Napoli a Padova, a Olbia. Il portale conferma gli spostamenti attraverso i profili, la raccolta dei numeri di telefono pubblicati sulle principali piattaforme di ricerca escort in Italia e le recensioni degli utenti.

In un anno, la piattaforma ha raccolto 118.287 recensioni, scartando quelle non conformi al regolamento dopo un’attenta analisi. Infatti, le recensioni rifiutate sono il 33,56% di quelle ricevute.

«Escort Advisor da più di dieci anni offre agli utenti la possibilità di scegliere le escort in base ai loro gusti e con la sicurezza delle recensioni. Sul portale si trovano infatti tutte le Escort d’Italia, ma con le recensioni. Questo garantisce una varietà continua per nazionalità, corporatura, servizi e prezzi anche nei comuni più piccoli, anche perché la maggior parte delle escort si sposta spesso - commenta Mike Morra, fondatore e Ceo di Escort Advisor - Questo è l’ottavo anno che il sito pubblica la Classifica delle escort migliori premiate grazie alle recensioni degli utenti che le hanno incontrate».