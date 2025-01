Torna "Il Cineocchio" nella Sala Ordet di Alba

Con l’arrivo del nuovo anno riparte l’attesa rassegna cinematografica Il Cineocchio, giunta alla sua 43ª edizione. Dal 19 febbraio al 9 maggio, la Sala Ordet di Alba ospiterà dodici tra le migliori pellicole dell’ultimo anno, offrendo al pubblico un viaggio cinematografico tra storie intense, biografie, drammi storici e riflessioni sulla società contemporanea.

Le proiezioni si terranno ogni mercoledì e giovedì alle ore 21, con ingresso riservato ai soci, previa acquisizione della tessera al costo di 30 euro.

Le tessere sono disponibili presso la Libreria La Torre, la Libreria San Paolo, la Libreria Milton e la Sala Ordet ad Alba.

Un viaggio tra storie intense e protagonisti straordinari

Il programma si apre il 19 e 20 febbraio con La Stanza Accanto di Pedro Almodóvar, storia di un'intensa amicizia tra una scrittrice di successo e un'ex corrispondente di guerra, costrette a confrontarsi con la morte e con la necessità di non affrontarla da sole. Il 26 e 27 febbraio sarà la volta di Maria di Pablo Larraín, che ripercorre gli ultimi giorni della celebre soprano Maria Callas, divisa tra il peso della fama e il desiderio di tornare sul palco.

Si prosegue il 12 e 13 marzo con The Apprentice - Alle origini di Trump di Ali Abbasi, che racconta l'ascesa del giovane Donald Trump sotto la guida dell'influente avvocato Roy Cohn, in un mondo spietato di affari e potere. Il 19 e 20 marzo verrà proiettato Berlinguer - La grande ambizione di Andrea Segre, che segue il leader comunista Enrico Berlinguer nel suo tentativo di realizzare un compromesso storico tra forze popolari antifasciste negli anni '70.



Il 2 e 3 aprile toccherà a Vermiglio di Maura Delpero, un affresco familiare ambientato nel Trentino della Seconda Guerra Mondiale, in cui la vita di tre sorelle si intreccia con il destino di un soldato disertore. Il 9 e 10 aprile sarà proiettato Here di Robert Zemeckis, un viaggio emozionante attraverso la storia di una casa e delle generazioni che l'hanno abitata, in un racconto visivamente innovativo e ricco di poesia.



Il 16 e 17 aprile arriva Goodbye Julia di Mohamed Kordofani, un dramma ambientato a Khartoum che esplora il legame indissolubile tra due donne di religioni diverse, unite da un tragico incidente. Il 23 e 24 aprile il pubblico potrà assistere a All We Imagine as Light - Amore a Dubai di Payal Kapadiya, una toccante storia ambientata nella caotica Mumbai, dove tre donne affrontano le difficoltà imposte dalla società indiana.



Il 30 aprile e 1 maggio sarà la volta di Le Delude - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta di Gianluca Jodice, che racconta le ultime settimane di vita della regina di Francia e il suo confronto con il destino ormai segnato.

La rassegna si chiuderà il 7 e 8 maggio con Giurato numero 2 di Clint Eastwood, un thriller giudiziario in cui un uomo si trova a dover scegliere tra la propria coscienza e il rispetto della legge, quando scopre di essere coinvolto nel caso che sta giudicando.



Il Cineocchio 2025 si conferma ancora una volta un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema d'autore, con una selezione di film capaci di emozionare, far riflettere e aprire nuove prospettive sul mondo.