Cuneo, l'ordine degli Ingegneri pronto a illustrare le novità legislative del 2025 in materia edilizia

L’Ordine degli Ingegneri di Cuneo, in collaborazione con ANCE Cuneo organizza in Cuneo presso il Salone Michele Ferrero il giorno 4 febbraio alle ore 14,30 , nella sede di Confindustria Cuneo un incontro sulle ultime novità legislative in campo edilizio urbanistico. Il Testo Unico Edilizia ha subito numerose modifiche negli ultimi anni: l’ultima è stata quella introdotta dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 69/2024 (“Decreto Salva Casa”).

Il Salva Casa introduce semplificazioni in molti ambiti e introduce alcune novità, tra cui nuove procedure di sanatoria delle parziali difformità e delle variazioni essenziali. Il filo conduttore dell’evento sono le novità della giurisprudenza nel settore edilizio e urbanistico con Opportunità e Criticità. Si parlerà tra l’altro di recupero dei sottotetti con distanze, altezze massime e modifiche, di libera installazione, stato legittimo e tolleranze.

Per i professionisti la necessità immediata è di aggiornamento e di uno studio approfondito, anche in considerazione del quadro complesso della normativa e di oggettive difficoltà applicative e di recepimento per le Regioni e gli uffici tecnici comunali italiani. Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo, Adriano Scarzella, ribadisce infatti la necessità di avere una normativa chiara e ben strutturata in materia di regolarizzazione edilizia al fine di consentire ai professionisti del settore di operare in conformità a linee guida certe.

L’incontro si prefigge di porre luce e chiarimenti sulla nuova legge 105/2024 grazie al contributo di importanti relatori e conoscitori a fondo della materia legislativa. Introdurrà l’evento la Consigliera Nazionale CNI delegata all’Edilizia e Urbanistica Ing. Irene Sassetti e l’Ing. Luca di Franco Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Latina nonché Coordinatore del Gruppo di Lavoro Nazionale CNI Edilizia e Urbanistica. L’Avv. Dal Piaz titolare dello studio Dal Piaz di Torino, con il suo collaboratore Avv. Michelangelo Russo e l’Ing. Giorgio Sandrone Consigliere e Presidente Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Torino, valuteranno i risvolti della Legge per la Regione Piemonte, anche con casi concreti, su Sanatorie, Agibilità e Regolarizzazione delle varianti.

Il programma

Saluti iniziali ore 14.30 Ing. Adriano Scarzella Presidente Ordine Ingegneri di Cuneo

Arch. Gabriele GAZZANO Presidente ANCE Cuneo

Sig.ra Patrizia MANASSERO Sindaca Città di Cuneo

Ing. Remo VAUDANO Vice Presidente Vicario Consiglio Nazionale Ingegneri

Saluti degli sponsor

Inizio lavori ore 14.45 Ing. Irene Sassetti Consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri

Ing. Giorgio Sandrone Consigliere Ordine Ingegneri Torino- Coordinatore Rete Professioni Tecniche del Piemonte

Ing. Luca di Franco Coordinatore GdL Nazionale CNI

Avv. Francesco Dal Piaz Titolare studio legale dal Piaz

Avv. Michelangelo Russo Avvocato presso studio legale Dal Piaz

Tavola Rotonda e conclusioni ore 17.45