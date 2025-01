Riprendono gli appuntamenti di Unidea a Mondovì

Inizierà giovedì13 febbraio il secondo ciclo d’incontri all’Università degli Adulti (Unidea) di Mondovì, sempre aperta a tutti gli adulti della città e dei dintorni interessati ad una proposta seria e cordiale di aggiornamento e socializzazione. Ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 fino a metà maggio ci saranno lezioni nella consueta sede: la Sala Comunale Conferenze g. c. dall’Amministrazione Comunale.

Quarantadue anni di vita per Unidea sono un bel traguardo. L’ iniziativa è basata sul volontariato e sulla generosa disponibilità di docenti ed esperti in varie materie: letteratura, arte, storia, musica, medicina, alimentazione, curiosità, incontri con autori, visite guidate e momenti di ricreazione. In tempo per il numero successivo del giornale comunicheremo temi e relatori dei primi incontri, e via via altre notizie.