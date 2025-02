Le migliori criptovalute AI Agent da acquistare dopo il lancio di DeepSeek

Il lancio di DeepSeek ha avuto un impatto significativo sul mercato azionario, causando una perdita di quasi 600 miliardi di dollari in market cap per NVIDIA in una sola giornata.

Il valore del Bitcoin ha subito una momentanea flessione al di sotto dei 98.000 dollari, influenzato dalla sua continua correlazione con il NASDAQ 100, un indice legato alle principali società tecnologiche.

Nel frattempo, il settore delle criptovalute alimentate dalla intelligenza artificiale ha registrato un calo del 13% per il market cap.

Tuttavia, i dati on-chain indicano che i trader più esperti stanno approfittando della situazione per acquistare token a un valore minimo, segnalando la possibilità di un rimbalzo significativo nelle prossime settimane.

Secondo le analisi tecniche, le criptovalute AI Agent più promettenti in questo momento includono Virtual Protocol, AIXBT by Virtual e AI Rig Complex.

Anche progetti a bassa capitalizzazione come MIND of Pepe e REGENT stanno attirando un forte interesse da parte degli trader.

DeepSeek: un’opportunità per le criptovalute AI nonostante il recente calo

Lunedì scorso, NVIDIA, il più grande produttore di chip al mondo, ha perso quasi 600 miliardi di dollari in market cap, segnando la maggiore perdita giornaliera nella storia di Wall Street.

Anche altri titoli tecnologici come Amazon, Microsoft e Oracle, insieme a quelli legati ai semiconduttori, hanno subito flessioni significative.

Nonostante queste difficoltà, gli esperti ritengono che il lancio di DeepSeek rappresenti un elemento positivo per le criptovalute AI.

Questo perché la crescente competizione nel settore dell’intelligenza artificiale potrebbe ampliare l’interesse verso gli asset legati a questa tecnologia.

È probabile che aziende statunitensi come OpenAI, Google e NVIDIA intensifichino il rilascio di nuovi prodotti, contribuendo così a una ripresa del valore delle criptovalute AI.

Anche il valore del Bitcoin sta mostrando segnali di ripresa, tornando a quota 102.000 dollari, mentre le criptovalute AI agent sembrano prepararsi a un rimbalzo rialzista.

Le migliori criptovalute AI Agent da acquistare ora

Tra le criptovalute più promettenti spicca AIXBT by Virtual, considerata la migliore scelta dagli esperti. L'analisi delle onde di Elliot indica che la fase correttiva A-B-C di AIXBT sta per concludersi.

Dopo aver testato il livello di supporto a 0,36 dollari, si prevede un rimbalzo che potrebbe portare a nuovi massimi storici.

Anche Virtual Protocol e AI Rig Complex sembrano vicini alla fine del loro movimento ribassista, posizionandosi per un’inversione rialzista. I dati on-chain di Nansen confermano che gli investitori più esperti stanno accumulando questi token.

Le criptovalute AI a bassa capitalizzazione attirano l’attenzione dei trader

Progetti a bassa capitalizzazione come MIND of Pepe stanno riscuotendo un interesse crescente, soprattutto dopo il clamore generato da DeepSeek.

MIND of Pepe ha raccolto oltre 4 milioni di dollari in presale, con l’obiettivo di lanciare un AI Agent autonomo, capace di fornire analisi avanzate e suggerimenti strategici ai trader.

Inoltre, sarà in grado di gestire autonomamente account su piattaforme come X (ex Twitter) e Telegram, interagire con influencer, raccogliere informazioni dalla community e persino creare nuovi trend.

Un elemento distintivo è la capacità dell’AI Agent di lanciare nuove meme coin, a cui i possessori del token MIND avranno accesso privilegiato e scontato.

I trader della presale possono guadagnare rendite passive attraverso lo staking del token MIND, venduto attualmente a 0,0032144 dollari.

Grazie a queste caratteristiche uniche e alla sua bassa capitalizzazione di mercato, MIND of Pepe è considerato una delle migliori opportunità di investimento tra le criptovalute AI agent.

