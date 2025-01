"A Borgo… giovedì con l'autore!": il 6 febbraio Riccardo Landini presenta "L'ingannevole fascino del passato"

Per la rassegna "A Borgo… giovedì con l'autore!", giovedì 6 febbraio, ore 18, presso la Biblioteca Civica "Anna Frank", Riccardo Landini presenta "L'ingannevole fascino del passato", Laurana Editore. Dialogherà con l'autore Guglielmo Mautì.



Brenno Sandrelli è un perito assicurativo. Per far fronte ai debiti da cui è sommerso, si è inventato un secondo lavoro, quello di investigatore privato rigorosamente in nero e senza licenza. È una vita che non gli risparmia insonnia, ansie e frustrazioni, sintomi che manifesta torturandosi le dita delle mani, perennemente piene di cerutti. Quando Manlio, il fratello che lo ha abbandonato ancora bambino in un istituto, ricompare dopo trent'anni, Brenno fatica ad accettarne la presenza.



Ad aggravare la situazione ecco un nuovo imprevisto: il maresciallo dei carabinieri De Vita, sostenendo di avere prove schiaccianti su un suo crimine passato, ricatta Brenno, chiedendogli di accompagnare in macchina una persona fino al porto di Genova senza fare domande e senza farsi notare. Nell'apparente tentativo di farsi perdonare, Manlio si offre di andare al posto del fratello, il quale accetta. Da questo momento gli eventi precipitano inesorabilmente: De Vita muore, forse suicida, e anche Manlio sparisce, lasciando Brenno nei guai. Davvero il carabiniere si è tolto la vita? Cosa si nasconde nel passato di Manlio e quali sono i motivi del suo ritorno in città? Niente è come sempre e il finale sarà devastante per tutti.



L'incontro è a ingresso libero.

Per informazioni: biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it - 0171 265 555