Focus dell'Auser “Cuneo e vallate” sul tema dei tempi di attesa in sanità: lunedì 10 febbraio incontro alla Casa del Quartiere Donatello

Il tema dei tempi di attesa in sanità è all’ordine del giorno nell’agenda politica del governo, sia a livello nazionale che regionale. È sempre più difficile prenotare una visita medica o un esame diagnostico in tempi conformi alle disposizioni di legge per quanto riguarda le liste d’attesa e poterli eseguire possibilmente vicino alla propria residenza. Ciò comporta attese molto lunghe. Il risultato è che chi può si rivolge alla sanità privata; chi non ha la possibilità economica rinuncia ad eseguire gli accertamenti trascurando la propria salute.

L’Auser “Cuneo e vallate” è attento a questo tema, avendo come impegno quello di dare un aiuto concreto a chi è anziano o fragile. L' associazione fa parte, come altre 35 del cuneese, del Comitato “Vivere la Costituzione” che, da tempo, ha creato presso i locali della CGIL di Cuneo uno Sportello salute (in Provincia attualmente sono attivi 10 sportelli: 2 a Cuneo e poi a Borgo S. Dalmazzo, Dronero, Mondovì, Piasco, Busca, Boves, Fossano e Alba) per inoltrare istanze di tutela, allo scopo di effettuare gli accertamenti in tempi possibilmente brevi e vicino a casa.

Presso la sede dell’Auser di Cuneo, in Via Negrelli 7/b, è attivo uno sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 (tel. 0171.601092).

Per questo motivo questo tema sarà affrontato nel prossimo incontro, che si terrà lunedì 10 febbraio 2025 dalle ore 16,30 alle ore 18 presso la Casa del Quartiere Donatello in Via Rostagni 23/L. L’ingresso è gratuito ed è rivolto non solo agli iscritti Auser ma a tutta la cittadinanza.

A parlarne Andrea Bruno e Fulvia Tomatis, che seguono lo sportello di Cuneo presso la CGIL. Entrambi fanno parte del Comitato “Vivere la Costituzione”.

Andrea Bruno, già segretario provinciale della Funzione Pubblica CGIL e tecnico di radiologia, è Consigliere dell’ “Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” (referente per equità di genere); collabora con l’Associazione MiCo e con l’Arcigay. Fulvia Tomatis è attivista per la difesa della Sanità Pubblica e Coordinatrice dell’Associazione “Luca Coscioni” – cellula di Cuneo.