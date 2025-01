Al Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba si proietta “Love in the time of Fentanyl”

Nell’ambito del progetto di Riduzione del Danno Abs del Servizio Dipendenze dell’ASL CN2, venerdì 7 febbraio, dalle ore 19, presso il Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba, verrà promossa una serata di riflessione sul consumo di sostanze e sui servizi di supporto territoriali per i consumatori, a partire dalla visione del documentario “Love in the Time of Fentanyl”, che racconta l’esperienza di un gruppo di disadattati, artisti e tossicodipendenti del Downtown Eastside di Vancouver.

“Love in the Time of Fentanyl” traccia un ritratto intimo di una comunità che lotta per salvare vite e mantenere viva la speranza in un quartiere devastato dalla tossicodipendenza e dalle overdose. Dopo la visione ci sarà l’occasione di discutere dei consumi di sostanze nel nostro territorio insieme ad operatori dei servizi pubblici e privati che realizzano interventi nei comuni dell’Asl Cn2.

L’intento è quello di aprire un dibattito e coinvolgere la cittadinanza su un tema di salute pubblica importante e significativo.