Bra verso la festa della Madonna di Lourdes in calendario martedì 11 febbraio

Giorno 11 febbraio 1858. La giovane Bernadette Soubirous raggiunge la grotta di Massabielle, a Lourdes, per raccogliere legna insieme alla sorella e ad un’amica. «Ho visto una signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni piede», racconterà. Dopo aver fatto il segno della croce, si unisce a Lei nella recita del rosario. Seguiranno altre 17 apparizioni nei mesi successivi.

Anche quest’anno a Bra la giornata dell’11 febbraio, alla quale San Giovanni Paolo II volle associare la Giornata Mondiale del Malato, sarà nel segno della memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes.

La Novena è in programma dal 2 al 10 febbraio e la devozione è forte nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove all’interno si trova una grotta votiva. Tutto l’ambiente è un luogo di pace, di spiritualità, ma anche di calore, entrandoci ci si sente come accolti da un abbraccio, un abbraccio materno. “Un piccolo gioiello”, “un’oasi di preghiera” sono solo alcune definizioni che i fedeli usano per descrivere questo luogo di grande impatto emotivo e spirituale.

Ma che cosa ci fa una grotta di Lourdes in una chiesa? Bella domanda, a cui risponde l’autore di romanzi braidese Pino Berrino: «La costruì con le sue mani il Commendatore Domenico Rinaudi».

C’è una piccola Lourdes anche a Bandito, lungo la strada che porta al centro Mariapoli, in via don Cremaschi, quartier generale dei Focolarini. Posto ideale per chi non può recarsi in pellegrinaggio e vuole regalarsi qualche istante di silenzio e di preghiera. Esperienze preziose e oggi sempre più rare.

Questa fedelissima replica, anch’essa opera di Domenico Rinaudi, rimanda in molti particolari alla grotta di Massabielle ed esprime un forte legame con la cittadina francese delle apparizioni mariane. Lourdes, il piccolo paese dei Pirenei, dove per ben 18 volte la “bella Signora vestita di bianco” si mostrò alla 14enne Bernadette.

La vicenda di Bernadette e della Beata Vergine Maria di Lourdes è un esempio di fede e perseveranza, che ha portato la giovane ad essere santificata (nel 1933), a confermare il dogma cattolico dell’Immacolata Concezione. Dopo il riconoscimento ufficiale delle apparizioni da parte della Chiesa, nel 1862, ben presto fu eretto il primo edificio di culto, conosciuto come la Cripta, così come la Vergine aveva richiesto, si organizzarono i primi pellegrinaggi, Lourdes divenne subito un importante luogo mariano e iniziarono numerose guarigioni e conversioni tra i tantissimi pellegrini.

Poi, sopra la Grotta delle apparizioni, che sorge sulle rive del fiume Gave de Pau, fu costruito il Santuario che è composto da tre Basiliche, per ospitare il sempre più crescente numero di fedeli in pellegrinaggio, che ancora oggi, arrivano a migliaia da tutto il mondo, sfidando malattie e vecchiaia, per trovare la pace e la vicinanza di Dio. Lourdes è il luogo dove ogni credente, incontrando Gesù nell’Eucaristia e nella preghiera personale, trasforma la propria esistenza, non solo in guarigione fisica, ma anche in cambiamento spirituale.

Qui la giornata di un pellegrino non può che iniziare dalla Grotta, segnata sul lato sinistro da una sorgente e al centro da un altare. In alto, in una nicchia ogivale, una statua che raffigura l’Immacolata Concezione, appellativo con il quale Maria si rivelò nel dialetto locale alla fanciulla «Que soy era Immaculada Councepciou».

Che storia quella di Lourdes! E nella notte, quando i pensieri più tristi si fanno strada, una luce rischiara le tenebre e illumina il cammino: è la luce delle fiaccole, dei “flambeau”. Non a caso ai misteri della luce del Santo Rosario è stata dedicata la facciata della basilica del Rosario nei mosaici artistici realizzati dal Centro Aletti. Sono mosaici moderni che formano un elemento di comunione tra il Santuario di Lourdes e la città di Bra. Esattamente con il Santuario della Madonna dei Fiori, che ben illustra nel pronao i misteri della salvezza, proprio attraverso una maestosa opera, che invita i credenti a meditare sul miracolo risalente al 29 dicembre 1336.

A Massabielle, come a Bandito ed ai Fratini di Bra la roccia della grotta ha un forte significato simbolico, perché la grotta che ospita la statua della Vergine Maria, significa protezione, rifugio e solidità per costruire un futuro nuovo. Rappresenta l’abbraccio di Dio, che è la nostra roccia, la fortezza in cui rifugiarci sempre. Senza avere mai studiato, Bernadette lo sapeva istintivamente e diceva: «Era il mio cielo».

Giornata del malato a Bra

Domenica 9 febbraio, in prospettiva della Giornata del malato, l’appuntamento è fissato nel Santuario nuovo della Madonna dei Fiori alle ore 15 con il Rosario animato dall’Oftal Bra-Lombriasco; ore 15.30 Santa Messa con gli ammalati e gli anziani, con il conferimento del sacramento dell’unzione degli infermi e la benedizione eucaristica. Martedì 11 febbraio, per la ricorrenza della XXXIII Giornata del malato, nel Santuario antico, alle ore 20.30, è in programma il Rosario nella memoria della Beata Vergine di Lourdes, seguito dalla processione “aux flambeaux” nel perimetro del Santuario e la benedizione conclusiva. Una festa per guardare alla santità, per guardare a Maria.