Doppio appuntamento con la rassegna teatrale dei Commedianti Niellesi

Nell’ambito della 3^ rassegna dialettale i Commedianti Niellesi ospiteranno due compagnie.

Sabato 8 febbraio alle 21 : la Compagnia dell’Allegria di Mondovì che porterà in scena una commedia di Nicolò Bacigalupo “I maneggi per maritare una figlia” che fa riferimento alle grandi interpretazioni del famoso “Govi”. La commedia racconta le peripezie familiari per cercare di dare in sposa la figlia a giovanotti di famiglie importanti e specialmente…danarose.

Sabato 15 febbraio sempre alle 21 : la Compagnia del Teatro Marenco di Ceva si esibirà recitando un famoso testo di Yasmina Reza “Il Dio del massacro- Carnage” con la regia di Aldo Viora.

Entrambe le commedie saranno recitate in lingua italiana e ciò per mettere anche ai “non parlo piemontese” di poter assistere a queste due belle rappresentazioni.

PER INFO E PRENOTAZIONI: FERRERO CLAUDIA 331-2986821