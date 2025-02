Il cuore di Imperia, Sanremo e Ormea batte per Tame in Nepal

“Finalmente, dopo una serie di eventi di raccolta fondi riusciti per il disastro dell'alluvione del Tame dello scorso agosto, siamo sulla strada per valutare la situazione e fornire un'assistenza iniziale”. Sono parole cariche di emozione e di orgoglio quelle di Lorenzo Gariano, l’alpinista di Poggi che da anni ha la mente e il cuore in un paese nepalese stravolto dall’alluvione.

“Stiamo camminando quasi tutta la strada fino al Tame, quindi per risparmiare costosi costi di volo per Lukla. Siamo in missione per aiutare i più bisognosi e restare sintonizzati sui nostri progressi e aggiornamenti periodici quando il segnale lo permette nelle aree remote – racconta a distanza Lorenzo Gariano - È pieno inverno in quota quindi il progresso sarà sicuramente lento”.

Ma Gariano ha anche voluto ringraziare chi ha sostenuto questa missione dal grande respiro solidale: “Grazie infinite a tutti: Comune di Ormea, ragazze di Ormea, Cai Sanremo, persone generose e Amici in Italia e Regno Unito per aver reso possibile questa avventura”.