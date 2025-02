Nowo Postojalowka: l’Amministrazione Comunale di Ceva e l’ANA unite nel ricordo

Nella mattinata di oggi, domenica 2 febbraio, l’Amministrazione Comunale, nella persona del sindaco Fabio Mottinelli, ha preso parte alla commemorazione della battaglia di Nowo Postojalowka.

L’iniziativa, organizzata dall’A.N.A. sezione di Ceva, è consistita nella deposizione di una corona presso il Monumento degli Alpini e, a seguire, in una Santa Messa, celebrata nel duomo, in suffragio dei caduti di tutte le guerre.

La battaglia di Nowo Postojalowka, avvenuta tra il 19 e il 20 gennaio 1943, vide il battaglione Ceva in prima linea contro l’Armata Rossa. A seguito del contrattacco russo, il battaglione venne spazzato via.

Le parole del primo cittadino Fabio Mottinelli sono esaustive di un sentimento condiviso: “Ricordiamo la più dura, lunga e cruenta fra le molte battaglie sostenute dagli alpini, sia in linea, sia nel corso del ripiegamento. Ringraziamo quei ragazzi che s’immolarono per il loro amore verso la nostra Patria. È nostro dovere trasmettere quei valori alle future generazioni. Un pensiero va inoltre alle famiglie che hanno conosciuto quel vuoto incolmabile prima della partenza dei loro cari per il fronte e l’attesa di un ritorno che per molti non si è mai avverato”.

La partecipazione di molti membri della locale Associazione Nazionale Alpini e degli esponenti delle autorità civili e militari ha dimostrato come il sacrificio dei giovani alpini del “Ceva” non sia stato dimenticato, ma anzi rimanga a imperitura memoria come monito contro la violenza fratricida della guerra.