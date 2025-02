Saluzzo, “La partecipazione digitale: luoghi e modi per vivere la democrazia”

Sabato 8 febbraio dalle ore 9.30 alle 12,30, presso la sala degli specchi nella Caserma Musso a Saluzzo, si svolge il secondo dei tre incontri promossi dall’Azione Cattolica della Diocesi di Saluzzo sul tema della partecipazione come fondamento della democrazia sulla scia di quanto è stata la Settimana Sociale di Trieste.

Il tema specifico di questo secondo appuntamento è calato sull'ambiente come luogo in cui tutti viviamo ma che ci rendiamo conto sia insidiato continuamente da scelte politiche ed economiche non sempre in linea con le esigenze di salute e sicurezza dei cittadini. Per essere presenti nel dibattito pubblico e poter dare voce alle istanze dei cittadini i social e il mondo del web rappresenta una grande opportunità e una piazza in cui tutti possono partecipare e conoscere.

Titolo dell'incontro è "La partecipazione digitale: luoghi e modi per vivere la democrazia".

Relatore sarà Giovanni Mori, ingegnere energetico e ambientale, attivista per il clima, ed ex portavoce di Fridays for Future Italia, consulente freelance per aziende che vogliono accelerare la transizione ecologica., collabora con lo studio di architettura Lombardini22. Divulgatore scientifico, fa spettacoli e tiene conferenze sul tema.

Ha partecipato a Cop26 per Domani Editoriale ed è stato audito più volte alla Camera dei Deputati su questi problemi.

“L'incontro – spiegano dall’Azione Cattolica - è aperto a tutti, ma in particolar modo l'invito è rivolto ai giovani, agli amministratori, a coloro che non si vogliono tirare indietro nel dibattito corrente”.