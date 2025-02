"Stare al mondo": al Ferrone la trilogia di film sul vivere di Remo Schellino

Si terrà venerdì 7 febbraio prossimo, alle ore 20.30, nella sala teatro dell’oratorio del Ferrone, il secondo appuntamento con la trilogia di film che il regista fariglianese Remo Schellino ha dedicato ai tempi fondamentali - e rituali - che danno senso compiuto all’esistenza umana: nascere, vivere e morire.

Dopo la visione di “Venire al mondo”, proposto nello scorso mese di novembre, sarà la volta di “STARE AL MONDO”, pellicola che - attraverso i volti e le voci di sette donne – offre un racconto vivo del lavoro, l’impegno, la vita quotidiana nel secondo dopoguerra in terra cuneese.

Il film è la trasposizione in chiave cinematografica del libro L’anello forte di Nuto Revelli, in cui - per la prima volta - voci e storie provenienti dal multiforme universo contadino della provincia di Cuneo sono state ascoltate, raccolte e pubblicate, restituendo la dignità spesso negata e il valore fondamentale al ruolo delle donne in seno alla famiglia e alla società. Impostato sul modello del “racconto di vita”, il fuoco delle interviste si è concentrato in particolare sulla “scelta”, o, al contrario, sull’ “assenza di scelta” in ambito affettivo e lavorativo. La cuoca del Presidente Einaudi, un’emigrata dalla Calabria negli anni ’60, una vedova di un disperso in guerra nel 1943, una maestra diventata primo Sindaco donna in Piemonte, una staffetta partigiana, una suora, la titolare di un dancing: tutte raccontano il loro stare al mondo, per scelta o per destino.

La serata di proiezione – che vedrà la presenza del regista in dialogo con lo storico prof. Cesare Morandini - è organizzata e proposta dalla Pro Loco Cui dur Ferun, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, del gruppo animatore della biblioteca parrocchiale e gode del patrocinio del Comune di Mondovì. L’ingresso in sala è libero e l’invito a partecipare è cordiale per tutti.