Saluzzo, scontro fra due auto in via dei Boschi

Scontro fra due auto nella serata di ieri, sabato 1° febbraio, sulla strada provinciale 26 che collega Saluzzo porta a Martiniana Po.

Per dinamiche in fase di accertamento, due auto che procedevano in direzioni opposte, si sono scontrate frontalmente in via dei Boschi, dove l'asfalto risultava particolarmente viscido a causa della pioggia.

A riportare le conseguenze più gravi un uomo, che si trovava alla guida di uno dei due mezzi. Rimasto incastrato nell'abitacolo del veicolo è stato soccorso dal Vigili del Fuoco del distaccamento di Saluzzo che hanno provveduto alle manovre di estricazione.

L'uomo è poi stato condotto in ospedale dal personale sanitario del 118 per accertamenti. Conseguenze, fortunatamente, più lievi per gli occupanti dell'altra auto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e il soccorso stradale per la rimozione dei mezzi.